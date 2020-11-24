群幣崛起！以太幣飆破600美元 比特幣逼近歷史高位

比特幣今年上漲超過 150%，週一 (23 日) 比特幣漲勢延續，持續向歷史高點挺進，其他加密貨幣漲勢也不容小覷，數位避險群幣崛起的態勢讓金價相形失色。

繼上週衝破 18000 美元以上後，比特幣週一持續上攻，一度觸及 18766 日內高點，穩步挺進 2017 年 12 月中旬創下的 20,000 美元高點。

比特幣週一持續上攻，一度觸及 18766 日內高點 (圖片：鉅亨網)

其他加密貨幣漲勢也群起直追，前天剛剛突破 500 美元大關的以太幣 (ETH) 周一大漲逾 4.9%，直接飆破 600 美元，一度觸及 608.21 美元，自 2018 年 6 月以來首見，瑞波幣 (XRP) 漲逾 26 %，一度觸及 59 美分，創兩年多來新高。

黃金週一回落下滑，截稿前金價小幅下滑，暫報每盎司 1,835.20 美元。

Argo Blockchain 首席執行長 Peter Wall 稱，投資人通常看到的是，比特幣開始上行，一段時間後，可能是一周或一個月，其他山寨幣 (altcoins) 也跟上腳步，比特幣領漲，其他加密貨幣緊隨在後面。

然而，幣圈暴漲狂潮跟上次 (2017 年) 有何不同呢？加密多頭分析師表示，加密市場較過去三年來成熟許多。

Quantum Economics 投資經理兼經理 Mati Greenspan 解釋，過去現在和 2017 年反彈之間的主要區別在於，當時的市場是由零售投機活動驅動的，而現在是由企業和大牌投資者驅動的。

富達投資旗下的加密貨幣子公司富達數位資產申請成立比特幣基金，PayPal(PYPL-US) 加入幣圈，推出「加密貨幣買賣」服務。

神級交易員 Paul Tudor Jones 和傳奇投資人 Stanley Druckenmiller 等大牌投資者也對幣圈充滿興趣。Paul Tudor Jones 今年多次公開呼籲投資比特幣，研判比特幣漲勢才剛剛開始。

Ledger 首席執行長 Pascal Gauthier 提到，比特幣已達到市場認可度和成熟度，使其成為必將存在的一種。新的比特幣牛市持續時間將比前一個更長。2021 年將是令人興奮的，並且仍將致力於打造出色的產品和技術，但這一次將更順風順水。

密貨幣分析師 Mati Greenspan 認為，比特幣今年底前不僅可能創下新的歷史高點，而且任何一天都可能發生。

比特幣大多頭 Galaxy Digital 首席執行長 Mike Novogratz 曾樂觀預期，今年年底比特幣價格可能會超過 55,000 美元。