〈財報〉PC需求旺 惠普財測報喜盤後大漲5%、戴爾出貨增

PC 大廠惠普 (HPQ-US) 和戴爾 (DELL-US) 週二 (24 日) 公布的上季財報優於分析師所料，顯示居家辦公趨勢動能延續，筆電銷售與出貨依舊暢旺。惠普的本季獲利預測也遠勝華爾街所料，盤後股價上漲逾 5%。

戴爾公布 10 月 30 日止的會計年度第 3 季財報，營收攀升 2.8% 至 235 億美元，不計部分項目的 EPS 為 2.03 美元，雙雙優於華爾街所料；上季針對消費者的 PC 銷售勁增 14% 至 35 億美元，針對企業和政府客戶的 PC 也增加 5.4% 至 87.8 億美元。

戴爾預估，本季營收將較第 3 季增加 3% 至 4%，但本季資料中心支出可能持續疲軟。戴爾盤後股價開高走低，小跌 0.74%。

惠普同日公布會計年度第 4 季 (10 月底止) 財報，營收下滑 1% 至 153 億美元，稀釋後 EPS 報 62 美分，都優於分析師預估。

惠普並預估，本季 (第 1 季) 調整後 EPS 介於 64 至 70 美分，高於華爾街所估的 54 美分。惠普盤後股價一度大漲 9% ，之後漲幅收斂為 5.52%。

惠普股價日線圖 (圖片: Google)

惠普 Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 153 億美元，年減 1%， 優於 Refinitiv 預期的 147 億美元

稀釋後 EPS 報 49 美分，年增 88 %

營業利益率報 6.5%

淨利報 7 億美元，年增 72%

自由現金流為 18 億美元，年增 359%

營運淨現金為 19 億美元，年增 219%

Q4 基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

稀釋後 EPS 報 62 美分，年增 3 %，優於 Refinitiv 預期的 52 億美元，亦高於先前財測

營業利益率報 6.9%

淨利報 8 億美元，年減 7%

營收依業務區分:

個人系統部門營收 104 億美元，較去年同期持平，略低於 FactSet 預期的 105 億美元

影印機部門營收 48 億美元，年減 3%

惠普 2020 財年 Q4 營收分項 (圖片: HP.IR)

2020 會計年度財報關鍵數據：

營收為 566 億美元，年減 3.6%

基於 GAAP 稀釋後 EPS 為 2 美元

基於 non-GAAP 稀釋後 EPS 為 2.28 美元

營業現金流為 43 億美元

自由現金流為 39 億美元

惠普說法與展望：

惠普執行長 Enrique Lores 在財報聲明中說：「第四季的表現超出前一季的預期，憑藉創新和執行力帶動收入、營業利潤、每股盈餘與現金流量都延續成長。」

惠普財報聲明顯示，第四季居家辦公趨勢持續帶動下，筆記型電腦、PC 為主的個人系統部門 (Personal Systems) 表現仍舊強勁，其中消費者業務營收成長，商用業務下降 12%，筆電營收 74.1 億美元，年成長 18%；總電腦出貨量達到 1900 萬台，年增 7%，筆電出貨量成長 25%，不過，桌電出貨量下滑 31%。

惠普代理財務長 Marie Myers 在電話會議中表示，惠普的銷售表現中以 Chromebook 最為亮眼，相關商品營收翻倍式的成長。

列印部門 (Printing) 營收雖較去年下滑，Lores 仍強調第四季影印機出貨量達 1200 萬台，年成長 14%，是拆分以來最佳表現，消費者業務年成長 14%，商業業務下滑 10%，耗材營收下滑 1%。

惠普 2021 會計年度 Q1 財測與展望：

基於 GAAP 稀釋後 EPS 為 58 至 64 美分

基於 non-GAAP 稀釋後 EPS 為 64 至 70 美分，優於 Refinitiv 預期的 54 美分

展望未來，Lores 在電話中表示，惠普對未來幾個季度和幾年的發展前景非常樂觀，不過，目前供應鏈面臨缺料現象，預計缺料可能會抑制 2021 會計年度上半年的成長。

Myers 也認為晶片處理器和顯示卡供應不足可能會損害惠普滿足居家辦公筆電需求的能力。另外，Myers 表示，未來消費者將持續以價格便宜的產品為消費目標。