【永豐期貨】台股大漲續寫新高 蓄勢挑戰萬四關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 140 點至 13873 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 5.01 點，電子期轉為逆價差 - 0.59 點，金融期逆價差縮至 - 1.44 點。現貨部分，三大法人買超 127.18 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3263 口至 6981 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 4556 口至 17282 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 4579 口至 - 5107 口。

上週五美國疫情仍持續惡化，多州重啟防疫限制，加上財政部中止部分紓困措施，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.75%，標普 500 下跌 0.68%，那斯達克下跌 0.42%，費半指數下跌 0.57%。台股今天開高走高，早盤一度大漲逾 200 點，再創歷史新高點，隨後部分獲利了結使漲幅收斂，加權指數終場上漲 1.18%，收 13878.01 點，12900 點關卡得而復失。權值股來看，台積電上漲 1.74%，收 496.5 元，再度挑戰 500 元整數關卡，大立光則表現較弱勢，紅翻黑下跌 1.73%，收 3400 元，聯發科也下跌 0.54%，收 743 元。籌碼方面，外資中止連 2 賣，轉為買超 108.75 億元，嘎空行情持續，但疫情及政治不確定性仍大，加上大盤處於高位，短期恐呈震盪整理，須留意高檔是否出現獲利調節賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.2 升至 1.38。VIX 指數上漲 0.68 至 19.81。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。