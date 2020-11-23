【群益金鼎證券】台積電衝500元 現在買安全嗎?

台積電 ADR 在 11 月 16 日創下新高，也帶動台積電 (2330-TW) 隔日開盤衝破 500 元大關，但是開高走低，最後收在 485.5 元，加權指數開盤最高漲逾 200 點，尾盤隨著台積電漲幅收斂而下跌，這波上漲讓許多 7 月 28 日進去追高股票的投資人解套，但是接貨的另一群人又隨即套牢，這一次不知道會套多久，建議投資人可利用小額資金在短線漲多的狀況下佈局認售權證，回測至支撐點時再買進認購權證，另外提醒想要買此類大型權值股參與漲跌不一定要買現股，其實買權證有機會獲得更好的報酬，或是利用個股的股權選擇權操作，條件更加彈性且零散資金就可以買入。

隨著美國選舉的定奪，台股資金板塊輪動快速，科技股與傳產股漲跌互見，正隆 (1904-TW) 下半年開始隨著經濟復甦營運逐季增溫，第三季累積每股盈餘達到 2.36 元，超越去年同期; 而永豐餘 (1907-TW) 今年 9 月及 10 月營收創下今年新高，十月份達到 67.43 億元，永豐餘從 2012 年起將自己定位為專業分工的投資控股公司，並且以 ESG 循環經濟為目標，轉投資涵蓋紙業循環經濟、生醫、金融創投、替代能源等，永豐餘的耕耘開始逐漸收割。全台最大沼氣發電設備已併聯台電出售綠電，單月可貢獻營收 7 百萬以上，二期沼氣發電系統預計明年第一季商轉，帶動收入倍增。且永豐餘主要生產基地在台灣、越南與中國，皆是疫情影響低的區域，年底展望逐步升溫，可以挑選天期 60-90 天，價外 5% 的權證來進行買進。

道瓊指數在 11 月 16 日大漲 470 點，突破輝瑞疫苗在 11 月 9 日的爆量黑 K 上影線，也再度創下歷史新高，持續多頭的格局，而 NASDAQ 及費城半導體緩步盤堅，不過由於零售數據不如預期，隔日四大指數小幅回檔，以技術面來看仍屬於健康的型態，近期美國科技股輪動快速，可以留意統一 FANG+(00757) 的認購權證逢低佈局。

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