【日盛投顧】短線多空關鍵位置在10日線

◆盤勢分析

1. 週五台股開平震盪，最高點 13，726 點未突破歷史高 13，785 點，最低點 13，666 點回測 5 日線 (13，671 點) 且守穩 10 日線 (13，432 點)、月線(13，110 點)、季線(12，854 點)、半年線(12，497 點) 及年線 (11，796 點)，終場指數下跌 5.99 點，跌幅 0.04%，收在 13，716.44 點，成交金額為 2，191.01 億元，略小於 5 日均量(2，280 億元) 但大於 20 日均量(2，030 億元)。三大法人合計賣超 32.75 億元：外資賣超 44.76 億元、投信賣超 0.88 億元、自營商買超 12.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為 13，400 點至 13，500 點，壓力為 13，900 點至 14，000 點。

(3)、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值 (92) 位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.54%，收在 171.39 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 165 點附近，壓力為 177 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (93) 位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢將於高檔震盪整理，台股選股方向可留意第三季財報優、11 月營收預期?、2021 年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸 / 原物料、內需、生技 / 防疫等。

結構半導體、PCB、綠能、遊戲、5G、生技為短線盤面主流

1. 半導體：2330 台積電成國際戰略公司，晶圓代工 2303 聯電、5347 世界先進產能滿載，帶動 2404 漢唐、6187 萬潤等將因先進製程而迎來商機。IC 設計指標股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱、6415 矽力 - KY、6138 茂達、3443 創意、3661 世芯 - KY 等，二線的 533 晶心科、6643M31、3228 金麗科、3041 揚智、3006 晶豪科、6531 愛普週五活蹦亂跳。

2.PCB：載板供需吃緊，相關公司如 3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電近期轉強。

3. 綠能：政府大力扶持綠能產業，離岸風電相關如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、3023 信邦等及太陽能相關的、6443 元晶、6244 茂迪、6477 安集、5871 中租 - KY、6441 廣錠等可觀察。

4. 遊戲：資金輪動，週五 3546 宇峻、3083 網龍、5478 智冠相對強勢。

5.5G：全球拚 5G 商轉，相關個股如光通訊的 6426 統新、4977 眾達 - KY、3025 星通、6451 訊芯 - KY 等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，5G 相關通訊元件 6271 同欣電、3152 璟德 2020 年迎新商機。

6. 生技：生技為台灣產業的明日之星，可留意包括原料藥 4119 旭富、1762 中化生、新藥 4105 東洋、1752 南光、4162 智擎、1760 寶齡富錦、1795 美時、4743 合一、醫材 4107 邦特、4163 鐿鈦、4126 太醫等。

7. 被動元件：第四季供需吃緊，2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、2456 奇力新、6284 佳邦、2428 興勤等將可受惠。

8. 蘋概：APPLE 新機帶動供應鏈拉貨，2317 鴻海、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、3376 新日興、4966 譜瑞 - KY 等可留意。

9. 運動風：運動風潮興起，可留意如健身器材 1515 力山、1736 喬山、健身房 8462 柏文、製鞋 9904 寶成、9910 豐泰、9802 鈺齊 - KY、9938 百和、紡織成衣 1477 聚陽、1476 儒鴻、休閒車 5288 豐祥 - KY 等。

10. 車用：Tesla 上海廠 2021 年產能可望加倍擴產，國內供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、4551 智伸科、6288 聯嘉、8349 恒燿、8183 精星、2360 致茂、2474 可成等長線將相對受惠，車市回溫，零組件 2231 為升、6279 胡連等可望受惠。