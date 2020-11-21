〈紐約匯市〉疫苗利多和疫情利空消息拉扯 美元兌日圓、歐元攀高

美元周五 (20 日) 兌日圓和歐元皆攀高，夾在疫情飆升利空和疫苗進展利多兩股極端力量之間，交易員正在鞏固倉位，但無助於收復美元指數本周失土，周線仍收黑。

美國疫情依然猛烈，至今累計超過 1207 萬人染疫、逾 25 萬人病歿。美國多地啟動防疫管制措施，加州絕大多數地區周六起實施宵禁，也就是有限度的居家令。

在此同時，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 合作的疫苗周五向美國主管機關申請疫苗緊急使用授權 (EUA)，是第一家申請 EUA 的藥廠。

凱投宏觀 (Capital Economics) 分析師 Jonathan Petersen 說：「我們正處於全球經濟和貿易從疫情衝擊中復甦的早期階段，這將進一步拖累美元，支撐歐元。」

美國國會可能重啟刺激談判，也讓避險的美元承受壓力。

外匯市場周五交投清淡，追蹤美元對一籃子貨幣的美元指數紐約尾盤持平，報 92.3690。

美元周線收黑，本周因為新冠疫苗進展和新增病例數而起伏不定。

美元指數走勢

歐元兌美元周五貶值 0.1% 至 1.1859 美元，但周線小幅上揚。美元兌日圓升值 0.1% 至 103.81 日圓。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 中止美國聯準會 (Fed) 幾項關鍵貸款計畫，曾短暫帶動美元上揚。他周五捍衛此決定，表示國會應該用這筆錢給小企業提供援助贈款。

Monex Europe 表示：「財政部公布決定的當下，大多數貸款計畫的使用量都沒有超過財政部承諾提供的規模，代表市場狀況足以保障這些計畫按時結束。」

重要消息如英國脫歐、輝瑞疫苗及美國大選發展，雖然未對周五的匯市造成太大影響，但預料會繼續發酵。

澳幣兌美元周五尾盤升值 0.4% 至 0.7308 美元。

風險情緒帶動紐元攀高，紐元兌美元尾盤升值升 0.3% 至 0.6938 美元，盤中一度觸及兩年高點 0.6951 美元。

比特幣續漲，周五紐約尾盤上漲 4.6% 至 18,646.15 美元，盤中最高攀抵 18,824 美元，為三年高點。

截至週六 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格：