〈每日外資外匯觀點〉美元反彈失利回落 技術面短線有續跌風險

美元指數上周跌幅 0.3629%，目前持續受到疫苗封鎖、疫苗和政策支持等消息影響，周一再度承受壓力下跌至 29.2659 附近。本周美國聯準會將公布會議紀要、多位聯準會官員發表談話、韓國央行和瑞典央行宣布最新的利率決議、美國 GDP 數據、歐洲各國 11 月採購經理人指數將公布，均受到市場關注。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

香港淩動全球資本董事長周一表示，美元指數上周反彈失利後回落，技術面周 K 線呈現兩陰夾一陽的看跌形態，短期恐有繼續下行風險，建議採取逢高賣出的策略。

外匯市場專家 Michael O'Neill 表示，上周風險人氣改善，不利美元或黃金上漲，本周將是繁忙的一周，全球將發布大量頂級數據，但對美國交易員來說，本周也是短暫的一周，周四感恩節長假到來可能削弱全球市場流動性，最快在周二就反應。

疫苗試驗成功的消息蓋過新增病例不斷上升的影響，並引發明年經濟強勁成長的預期升高。對於美元更長期的走勢，荷蘭國際集團預估，2021 年將是外匯市場重回正軌的一年，在足夠的財政和貨幣政策支持下，通膨率將上漲，加上美國實質利率維持負值下，預估美元兌大多數貨幣匯率將普遍下跌 5-10%。

TD Research 對短期美元走勢則維持樂觀看法，雙底衰退的擔憂應該有助於聯準會進一步放寬政策，預期延長量化寬鬆的平均期限，可能在 12 月；同時預期歐洲央行下個月也會加入寬鬆行列，美元短線可能築底。

在英鎊方面，法國農業信貸銀行研究部預期，在英國退歐貿易協議有可能達成的情況下，英望有望上漲，但該行短期價值模型顯示英鎊兌美元和歐元價格偏高，英鎊漲幅可能受限。

瑞士信貸也從技術面看好英鎊兌美元短線上漲，目前已來到 8 月底時的高點附近，上檔壓力點位於 1.3310-1.3319，突破後有望進一步挑戰長期壓力區 1.3473-1.3514。