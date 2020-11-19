金管會開鍘不手軟 今年前10月共開出1.76億元罰單 全年恐破2億元

為整頓金融紀律，金管會開罰不手軟，統計至 10 月底為止，金管會共對金融業開出 1 億 7644 萬元罰單，預估今年罰緩恐超越 2 億元，逼近去年 2.3 億元水準。

金管會今年針對銀行、保險與證券期貨三大金融業，共開出 1.76 億元罰緩，其中保險業共吞下 1.07 億元罰緩，高居金融業之首，銀行業也收到 5150 萬元罰單、證券期貨因違規也繳了 1794 萬元罰緩。

回顧過去五年，金管會對金融三業開罰以去年 2.29 億元居冠，其次是 2017 年的 2.12 億元，第三高是 2016 年的 2.1 億元，市場人士推估，今年罰款極有可能突破 2 億元，等於是近五年來有四次開罰逾 2 億元。

進一步分析開罰個案，近五年保險業前三大鉅額罰單，分別是 2019 年南山人壽的「境界系統」缺失、遭開罰 3000 萬元，第二名是今年新光人壽海外投資缺失、遭罰 2760 萬元，及 2018 年遠雄不動產投資案遭罰 1440 萬元。

銀行業部分，金額前三高罰單都與理專盜用客戶資金有關，包括永豐銀、彰銀與玉山銀等都因理專弊案，加上《銀行法》新法拉高罰緩，三家銀行各遭金管會開罰 1200 萬元。

另外，券商部分，前三高罰單分別是，去年德信證券因涉入服飾品牌掏空案而挨罰 240 萬元居冠，其次則是華南永昌證券權證缺失遭罰 144 萬元，以及去年康和證因樂陞案遭罰 120 萬元。