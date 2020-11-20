〈台股盤前要聞〉台積電赴美獲准開發 今日必看重要財經新聞

《鉅亨網》整理出台股盤前要聞，讓讀者在每日早晨快速掌握國內財經大事。

美鳳凰城批准開發協議 台積電 5 奈米廠將獲得約 2 億美元資金

路透報導，美國亞利桑那州鳳凰城 (Phoenix) 官員周三 (18 日) 無異議通過台積電 (2330-TW) 的開發協議，針對台積電在當地興建 120 億美元晶圓廠計畫，將從市府資金提撥 2.05 億美元，用於改善道路和水源等基礎建設。閱讀全文...

日媒：東芝晶圓廠打算賣給聯電 最快今年度達成協議

根據電子版《日刊工業新聞》週四 (19 日) 報導，日本東芝 (6502-JP) 正考慮將兩座半導體工廠賣給台灣聯電 (2303-TW)。閱讀全文...

〈日月光投控展望〉考慮調整海內外產能比重 正評估在美設廠

日月光投控 (3711-TW) 執行長吳田玉昨 (19) 日指出，因應全球趨勢，將考慮調整海內外產能比重，針對前往美國設廠，則坦言仍在評估中，還在觀察台積電 (2330-TW)、終端客戶的需求。閱讀全文...

〈日月光投控展望〉吳田玉：封測產能吃緊至明年上半年 營運上調至樂觀

日月光投控 (3711-TW) 執行長吳田玉昨 (19) 日表示，現階段全產線封測產能皆相當吃緊，緊俏狀況至少延續至明年第二季，明年營運也將從審慎樂觀，提高成樂觀。閱讀全文...

〈明基材攻織品〉偏光板產能滿載 明年四大產品線都將成長

偏光板廠明基材 (8215-TW) 董事長暨執行長陳建志昨 (19) 日表示，近期筆電、電視需求受惠遠距商機、宅經濟仍維持高檔，產能從年初至今一直維持滿載，將持續去瓶頸擴充產能，看好面板業景氣到明年首季都樂觀，有助帶動偏光板同步成長，其他醫材、電池隔離膜、織品業務也可望成長。閱讀全文...

〈童子賢開講〉2035 年乾淨能源趨勢成形 電動車仍有 10-20 倍成長空間

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢昨 (19) 日出席論壇表示，台灣在半導體、資訊、電子產業深具優勢，這些產業在未來電動車、全球 2035 年乾淨能源政策要求下將可受惠，預期未來電動車發展仍有 10-20 倍成長空間。閱讀全文...