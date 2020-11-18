輝瑞疫苗達95%有效 WTI將挑戰43.06美元關鍵阻力

週三 (18 日) 輝瑞新冠疫苗最終結果傳出，保護效力達 95%，該公司計畫近日向 FDA 申請緊急使用授權，受此消息激勵，油價應聲擴大漲幅。

消息傳出後，12 月交割的 WTI 原油期貨價格一度大漲逾 2% 至每桶 42.68 美元，1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.4% 至每桶 44.80 美元。SPDR 能源類股 ETF 上漲 0.41%。

Mizuho Securities 能源部門主管 Robert Yawger 在一份報告中表示，臨床試驗最終結果顯示，輝瑞 (PFE-US) 與 BioNTech SE (BNTX-US) 作開發的疫苗有效率為 95%，在一個多星期前，兩家公司宣布了出乎意料地的結果，這為 FDA 正式批准該疫苗鋪平了道路。

Robert Yawger 研判，這將促使 WTI 挑戰 11 月 11 日創下的兩個月高點，即每桶 43.06 美元的關鍵阻力位。

美國能源資訊管理局 (EIA) 將於週三台北時間 11 時 30 許公布上週美國原油庫存。分析師預計，上週原油庫存將增 10 萬桶至 170 萬桶，汽油供應量日增 30 萬桶，蒸餾油庫存日減 180 萬桶。

石油輸出國組織 (OPEC) 昨日重申減產計畫的承諾， 自 5 月至 10 月期間，OPEC + 全球供應量削減約 16 億桶。

OPEC 警告，全球更嚴格新冠 (Covid-19) 防疫措施正影響石油需求反彈，而且潛在的風險和不確定性仍然很高。