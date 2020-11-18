〈能源盤後〉JMMC未提產量新建議 市場衡量OPEC+動向 油價錯綜

週二 (17 日) 交易，原油期貨價格收盤錯綜，WTI 原油價格小幅上升，但 Brent 原油價格收低，係因交易者仍在衡量 OPEC + 的下一步行動。

OPEC + 的 JMMC 委員會週二並未宣布 2021 年生產政策的新建議，僅強調成員應保持警惕、積極主動，並準備好在必要時後行動。JMMC 的建議將在 12 月 1 日提供給 OPEC+，而 OPEC 會議將於 11 月 30 日舉行。

市場也正等待週三預計公布的 EIA 庫存報告。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「他們像在玩觀望遊戲。」

「我們預期 OPEC + 將維持現行的減產配額，不會在 1 月時放寬限制，不只是因為第二波疫情導致的封鎖再次重創需求，也因為成員對減產的遵循度下降，以及利比亞產量上升。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 9 美分或近 0.2%，收每桶 41.43 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 7 美分或近 0.2%，收每桶 43.75 美元。

週一 WTI 原油漲逾 3%、Brent 原油漲逾 2%，係因 Moderna (MRNA-US) 週一宣布，候選疫苗目前在最後階段研究上證實降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%。

上週輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 甫宣布實驗中的新冠候選疫苗在第三階段試驗上發現有效性達 90% 以上。

JMMC 週二還表示，「OPEC 成員國和非成員國在總體的遵循度水準上有正面的表現，10 月整體遵循度達 101%，包含為過去超額生產所增加的減產。」自 5 月至 10 月期間，OPEC + 全球供應量削減約 16 億桶。

UniCredit 分析師在一份報告中預期，JMMC 將建議將現行減產配額延長執行 3 至 6 個月，而不在 1 月照原訂計畫放寬減產限制。

IHS Markit 能源市場分析師 Marshall Steeves 認為，JMMC 未能宣布新建議「令人訝異。」

然而，阿拉伯新聞和衛星電視頻道《Al Ekhbariya》推特貼文經翻譯顯示，OPEC + 一致同意將現行減產配額自 1 月起延長實施 3 個月。

「有鑑於第二波疫情導致歐美封鎖，全球需求前景仍岌岌可危，這可能會一直持續，如果不是明年第二季，至少也到第一季底，因此 OPEC + 必須面對原油需求依舊受壓抑的事實。」Steeves 說。

「目前而言，石油市場仍在廣泛區間交易，在旅行限制和新增確診人數上升的壓力下，對抗供應緊縮與樂觀的疫苗前景之間波動。

EIA 週三預計公布庫存報告。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11/13 止) 原油庫存增加 10 萬桶、汽油庫存增加 30 萬桶、蒸餾油庫存下降 180 萬桶。

其他能源商品交易

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.2%，收每百萬 Btu 2.692 美元。

因天氣預報更溫和且美國供應量創紀錄，天然氣前一日下挫 10%，根據道瓊市場數據，這是自 9 月以來最大單日跌幅。