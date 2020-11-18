【永豐期貨】權值股領軍大漲 台股再創歷史新高

期貨走勢

台指期週三上漲 132 點至 13756 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 17.29 點，電子期轉為逆價差 - 0.97 點，金融期逆價差縮至 - 1.49 點。現貨部分，三大法人買超 213.9 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2407 口至 11903 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 441 口至 26264 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 688 口至 833 口。

週二美國公布 10 月零售銷售月增率為 0.3％，低於市場預期，增幅為半年以來最低，加上新冠毅情持續惡化，美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.56%，標普 500 下跌 0.43%，那斯達克下跌 0.21%，費半指數下跌 0.86%。台股今天為月結算，早盤開平盤附近震盪，隨後在電子權值股帶領下，買盤持續進駐，嘎空力道不減，加權指數開高走高，終場上漲 180.28 點，收今日最高 13773.29 點，再創新高。權值股來看，台積電今天震盪走高，終場上漲 2.36%，收 497 元，離 500 元關卡僅一步之遙，大立光則大漲逾半根停板，收 3550 元，電子、傳產及金融族群同步走強，台股今天創歷史新高，投資人可觀察月結算後是否嘎空行情持續，或高檔短線是否出現獲利調節賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 15800 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 降至 1.28。VIX 指數上漲 0.75 至 20.61。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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