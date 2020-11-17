【永豐期貨】台股開高走低漲幅收斂 失守13600點關卡

期貨走勢

台指期週二上漲 45 點至 13624 點。價差方面，台指期正價差擴至 30.99 點，電子期正價差擴至 2.6 點，金融期逆價差擴至 - 4.29 點。現貨部分，三大法人買超 149.3 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 165 口至 14310 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少 3281 口至 26705 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1804 口，使留倉部位轉為淨多單 1521 口。

週一疫苗再添利多消息，Moderna 宣布旗下疫苗友達 94.5% 的有效性，市場保持樂觀情緒，恐慌指數 VIX 下滑，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.6%，標普 500 上漲 1.21%，那斯達克上漲 0.8%，費半指數上漲 2.48%。台股今天開高走低，受台積電 ADR 再度創高影響，台積電早盤一度突破 500 元關卡，帶領台股最高來到 13780 點，但隨後獲利了結賣壓湧現，終場漲幅收斂，加權指數上漲 0.3%，收 13593.01 點，權值股來看，台積電今天與大盤走勢相同，終場僅小漲 0.31%，收今日最低點 485.5 元，顯示高檔追買意願不足，聯發科一度站上 700 關卡，終場收斂上漲近 3%，收 696 元，外資今天仍買超回補，嘎空力道依舊，明天為月結算，短期恐成高檔震盪，投資人切勿隨意猜頭。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13700 點，賣權未平倉最大量集中在 13600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.45 降至 1.43。VIX 指數上漲 0.55 至 19.86。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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