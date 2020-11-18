消費品補貨需求激增 全球貨櫃運費創新高

據報導，有船運業知情人士表示，由於美國和歐洲的補貨需求激增、各個出口中心的貨櫃短缺，以及新冠肺炎疫情導致的貨運量變化，全球貨櫃運費飆升，並創下歷史新高紀錄。

數據顯示，Freightos 波羅的海全球集裝箱指數 (FBX) 在本週上漲至每 FEU(40 呎標準貨櫃)2359 美元，創下歷史新高。自 7 月 1 日以來，該指數已經上漲 30%。Liner Research Services 的貨櫃運輸市場分析師 Hua Joo Tan 表示，自 7 月份解封以來，補貨需升高，加上航空運輸有限，以及對居家防疫商品等的需求增加，促使該指數飆升。

根據 Freightos 數據顯示，在本週，將一個貨櫃從中國運往主要零售市場美國東岸的成本超過 4750 美元，自 7 月以來已上漲了 42%，創下歷史新紀錄。此外，自 7 月 1 日以來，中國運往美國西岸的運費也上漲近 50% 至 3878 美元。

Tan 也表示，從亞洲到美國的跨太平洋航線需求成長最為強勁，與去年相比增長了 10% 至 20%，此外，在目前也看到大量需求湧入了所有貿易通道，他認為，直到 2021 年第一季，需求都將保持穩健。

不過，儘管市場預計到 2020 年底貨櫃運費成本都將保持高位，但主要經濟體疫情的變化，也可能會突然改變明年的費率走勢。SeaIntelligence Consulting 執行長 Lars Jensen 表示：「即使承運商宣稱直到農曆新年的運量都已經被預訂，我們也不應該忘記美國和歐洲的所有進口商在今年 3、4 月時取消既有工廠採購訂單的速度。」

Jensen 認為，如果疫情惡化並導致更多嚴格措施與更深的經濟衰退，消費者可能會隨著失業率上升而削減支出，從而使貨櫃需求下跌。另外，如果疫情能迅速得到控制，消費者開始在旅行等服務上的支出增加，而在商品上的支出減少，那麼貨櫃需求也將會下跌。但如果大多數經濟體繼續在開放和封鎖之間徘徊，那麼會櫃運費將繼續受到支撐，因為服務相關支出將保持低迷，商品需求有望保持強勁。