北美貨櫃需求旺至年底！業內人士憂二波疫情攪局

近期北美貨櫃需求激增，貨運報價一度創紀錄，甚至出現「塞港」現象，但隨著疫情再度升溫，一位運輸業主管表示，未來再度若實施大規模封鎖，航運業反彈恐怕將失去動能。

德國航運商 Hapag Lloyd 執行長 Rolf Habben Jansen 表示：「我們現階段不應對這波貨運需求太過興奮，這只是在不尋常時期出乎意料的需求暴增，最後將會修正。」

北美航線的貨櫃運輸主要為亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等客戶運輸貨物，儘管美國經濟步出年初疫情重創的低迷，9 月零售銷售激增，但消費者仍得靠存款度日，裁員也越來越多，美國更在周末創下新冠肺炎新增確診紀錄，使業界人士質疑美國的進口繁榮能否持續下去。

船運公司 Euroseas 執行長 Aristides Pittas 在 Capital Link 一場線上活動表示，這一切都要取決於需求，以及第二波新冠肺炎如何影響全球經濟。

即使隱憂一一浮現，航運仍處於需求旺盛狀態，據 S&P Global Platts Containers 數據顯示，最近幾週，從亞洲運往美國貨物的成本超過每 FEU(40 尺標準貨櫃) 4,500 美元，創下歷史最高。

日本貨櫃集團 Ocean Network Express(ONE) 的執行長 Jeremy Nixon 最近也在國際航運商會線上活動提到，集團內的船隻和貨櫃幾乎滿載。此外，Descartes Systems 貿易數據也顯示，美國 10 個大型海港的總進口量在 8 月和 9 月分別增加了 9.2% 與 12.4%。

美國 8 月美國商業庫存回升，也使航運業受益。Penske Logistics 貨運管理副總 LeAnne Coulter 表示，目前企業庫存仍然很低，仍需要大量補充。

數據顯示，美國最繁忙大港洛杉磯港運輸量創紀錄的情況可能在整個 11 月上演，這段期間「塞港」現象可能影響供應鏈。對此洛杉磯港執行董事 Gene Seroka 表示：「進口高峰可能會在 12 月的第一或第二週逐漸趨緩。」