金融危機以來第二大銀行業交易！PNC砸116億美元收購BBVA美國業務

PNC 金融服務集團 (PNC-US) 週一 (16 日) 宣布，將以 116 億美元現金收購西班牙銀行外換銀行 (BBVA) 在美業務，為銀行業自 2008 年金融危機以來的第二大筆收購交易。

目前上述交易均獲雙方董事會批准，預計於 2021 年中期完成，合併後銀行資產將達近 5,600 億美元。此外，PNC 預計，這筆收購案將使 2022 年公司獲利提升約 21%。

PNC 董事長、總裁兼執行長 William S. Demchak 表示，收購案有助於加速集團成長軌跡並提高長期股東價值。BBVA 集團執行主席 Carlos Torres Vila 也表示，這筆交易有助於推動集團長期成長，在復甦階段為經濟提供更多支持，同時增加股東分配。

BBVA 美國總部位於德州休士頓，管理資產總額高達 1,040 億美元，除了德州外，阿拉巴馬州、亞利桑那州、加州、佛州、科羅拉多州以及新墨西哥州均設有分行，總計 637 家。

目前 PNC 市值達 520 億美元，該公司長期專注在中大西洋州份、美國中西部和東南部地區業務，這筆交易有助於 PNC 擴大其德州業務範圍，同時進駐亞利桑那州和新墨西哥州等陽光帶。

《路透社》引述消息人士稱，在獲利表現不佳導致股票承壓後，BBVA 最終決定退出美國市場。今年初至今，BBVA 股價已跌約 36％。

不過，BBVA 稱其仍將保留美國部分業務，例如經紀業務和在基金公司 Propel Venture Partners 持有的股份，並將持續藉由紐約辦公室處理批發銀行業務。