傳高盛計劃再度裁員 明年裁員規模恐創新高

據報導，有知情人士表示，繼 3 個月前裁員約 400 名員工後，高盛集團 (GS-US) 正計畫再度進行第二度的裁員，以加速成本控管。

知情人士透露，此輪的裁員預期不會超過先前 400 人的數字，但是高盛的高管們預計，為了兌現控制成本的承諾，明年將會更進一步裁員，並可能將是高盛史上最大規模的裁員。

在新冠肺炎疫情最初於美國爆發時，包括高盛在內的美國大型銀行在今年初承諾不會進行大規模裁員。不過，隨著疫情持續延燒，高管們不得不將精力集中在早期制定的削減成本計劃上。高盛最初在 1 月份提出了裁減 10 億美元以上支出的目標，如今正積極研究如何實現此一目標。

高盛銀行發言人在 9 月份裁員時聲明表示，在疫情爆發之時，該公司宣布將暫停裁員，但是如今公司已決定進行少量的裁員。

據先前的數據顯示，2020 年至今，全球銀行業裁員數已上看 7 萬人。來自歐洲、北美、亞洲和非洲等地 30 多家金融機構均已在裁員行列中，由於仍有許多銀行在未披露情況下進行裁員，市場預期，實際裁員總數可能更高。

總部位於歐洲的銀行，佔裁員計劃比重中最高，主要由滙豐所帶動。該公司今年 2 月曾宣布，為彌補歐美地區業績表現不佳，將實施 45 億美元的成本削減計畫，其中包含裁員 3.5 萬人。滙豐行政總裁 Noel Quinn 曾表示，裁員行動是必要的，因為經濟預測顯示，銀行將面臨艱難的營運環境。