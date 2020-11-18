銀行業挫著等！標普：4大風險讓明年成金融風暴以來最艱困一年

標普全球評級 (S&P Global Ratings) 公司告警，由於銀行產業浮現 4 大風險，銀行恐面臨全球金融危機以來最艱困的一年。

標普目前對全球約 1/3 銀行前景持「負面」看法，有鑑於新冠疫情以及今年經歷的原油價格衝擊，標普對多家銀行進行下修。

標普全球信評分析師 Emmanuel Volland 指出，「12 個月之前，在新冠疫情爆發前，銀行是以相較平靜來迎接新的一年，但現在要進入 2021 年的光景卻是天壤之別。」

「對許多銀行體系來說，我們不認為他們 2023 年前甚至之後能夠恢復到新冠疫情前的水準。」

儘管標普分析師預期銀行 2021 年的獲利率將持續低迷且復甦緩慢，且不確定性和各地區差異不同，但他們認為，整體來說，銀行應對風暴的狀態仍較 2009 年強勁許多。

該機構強調，各國政府推出強勁的財政支持，使銀行放款受益、融資市場保持寬鬆，且銀行一直在大量撥備以應對疲軟的資產質量。

標普全球信評分析師 Gavin Gunning 表示，「那些穩定銀行並幫助借款者生存下去的支撐措施不可能永遠持續下去。」

「可預期的是，2021 年那些支撐措施會逐步退場，即使經濟開始復蘇，也會將銀行資產質量的真實狀況揭露出來。」

四大風險

標普的基本假設是，2021 年全球成長大幅反彈，且若結合「銀行強勁的資產負債表、當局對零售和企業市場的支持，以及監管機構的『彈性』，應可縮限明年進一步降級。」

過去一週，輝瑞和 Moderna 公司公布的新冠疫苗正面消息支撐了這樣的前景，標普在報告中強調了明年中期前大眾必須能廣泛取得新冠疫苗的重要性。

然而，標普告警，任何偏離此假設的行為，例如反彈減弱或延遲以及經濟破壞加劇，都可能會導致信評進一步下修，尤其是那些目前受第二波疫情衝擊而再次實施封鎖措施的地區。

分析師強調的另一個問題是，如果當局過早撤回財政支持政策，可能會讓提供給銀行和借款者的短期支撐變成更長期的困境，因此當局 2021 年是否能周詳計畫並在適當的時機行動非常關鍵。

「政府的支撐措施讓大量資金流向銀行借款人，因此大部分抵消了銀行的信貸影響，但如果貨幣和財政刺激措施太早退場，恐會對家庭和企業資產負債表造成更大的損害，進而挫傷銀行，讓復甦過程更加緩慢。」

「與此同時，企業槓桿率預期上升，恐讓企業破產率飆高，進而構成銀行貸款損失準備金的壓力。」

報告中提到的最後風險是，在新冠危機過後，如果房地產遭受的傷害比預期還嚴重，房地產市場恐會變疲弱，進而提高違約風險，並削弱銀行信貸品質。