蘋果：全年收益少於百萬美元的開發者 明年App Store抽成降為15%

蘋果 (Apple) 週三 (18 日) 宣布，推出 App Store 小型企業及個人開發者計畫(App Store Small Business Program)，將有條件地減少收費 app 和 app 內購買項目的抽成，預計 2021 年 1 月 1 日推出。

在 2020 年銷售收益不超過 100 萬美元的開發者將受惠，在新計畫下獲得佣金減免，新的抽成將由現在的 30%，直接減半降至 15%。

蘋果表示，由於在疫情期間，面對全球經濟帶來的挑戰，小型企業和獨立開發者會受到更大的影響，因此推出這項計畫，但計畫的詳情仍待 12 月份公布。

蘋果執行長 Tim Cook 表示，希望這項計畫能助小企業繼續在 App Store 上發揮創意、穩健成長。

在這一前提下，新計畫將不會影響一些主要應用程式，如 Netflix Inc. 和 Spotify Technology SA 需要繳交的佣金。

蘋果此前一直面臨著政府監管機構的持續審查，也遭到了開發商對購買 App Store 所占收入百分比的批評，並與遊戲 Fortnite 的製造商 Epic Games Inc. 等公司陷入訴訟。

應用程式開發人員的收入，一直是蘋果不斷發展的服務業務的關鍵，這部分業務在 2020 財年的收入達到近 540 億美元。Sanford C Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 估計，到 2021 年，僅 App Store 一項就能帶來 187 億美元的收入，約占蘋果明年服務總收入的三分之一。

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