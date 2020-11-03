科技股將退燒？小摩：選後看好銀行、保險類股

自今年 3 月份以來，科技股一直是美股主要的上漲動能。不過，長期偏好科技股的小摩 (JPMorgan) 策略師 Mislav Matejka 卻轉換了觀點，他預期，無論是誰贏得了大選，領漲股市的類股都會發生變化，而銀行、保險類股是可能的候選。

Matejka 為首的小摩策略師在報告中表示，已經將美國科技股的評級從「增持」下調至「中性」，並提高了銀行和保險類股。「我們認為市場已經為擴大領漲股票的種類作好準備，無論美國大選的獲勝者是誰，產業和風格的輪轉都很可能開始出現，而取決於實際選舉結果的是世界各地資產分配的比例。」報告中說道。

報告中也指出，此論點主要源於經濟復甦以及疫情相關的利多消息，因為這些因素將使得明年債券收益率開始上升，科技股的收益和資產負債表基本面仍然會帶來支撐，但是超強表現可能將會停滯，而銀行和保險類股則將受益於債券收益率的上升。

小摩策略師也表示，若大選有明確結果，將對股市投資者有利，因為市場隨後只會專注於新的財政刺激措施。若是有爭議的結果，將會導致拋售。

另一方面，若是民主黨獲得全勝，很可能會因不友好的政策給股市帶來壓力，不過這也是押注財政刺激措施、美元走弱、收益率上升的良好機會。

報告中也預期，美國和中國股票的表現超過歐洲和新興市場的情況，可能會在 2021 年發生改變。