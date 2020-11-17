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〈美股早盤〉確診數衝高拖累美股自高點回落 道瓊早盤跌逾300點

〈美股早盤〉確診數衝高拖累美股自高點回落 道瓊早盤跌逾300點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉確診數衝高拖累美股自高點回落 道瓊早盤跌逾300點 (圖：AFP)

美國新冠病毒確診數持續攀升，迫使各州紛紛採取防疫限制措施，美股週二 (17 日) 自前一天的新高水平回落，道瓊工業指數早盤跌逾 300 點或 1％，標普 500 指數跌 0.7％，費半跌 0.5％，那斯達克指數跌 0.1％。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國週一 (16 日) 新增確診數達 16.6 萬例，新增死亡 995 例，使累計確診數來到 112 萬，累計死亡達 24.7 萬。因氣溫下降導致疫情急遽惡化，美國紐澤西州、愛荷華州、密西根州、加州以及費城等地區陸續採取新一輪限制措施。

經濟數據方面，美國 10 月零售銷售月增率 0.3％，較修訂後前值 1.6% 大幅回落，且低於市場預期。美元和 10 年期美債雙雙走跌。

個股消息部分，在標普道瓊指數公司宣布，準備在 12 月 21 日將特斯拉加入標普 500 指數後，特斯拉早盤飆逾 11％，此舉有望激發看漲投資人，推動股價持續走高。今年迄今，特斯拉股價已成長約 480％。

另外，受到亞馬遜「Amazon Pharmacy」在美國上線消息影響，大型藥物零售商 Walgreens 和，CVS Health 早盤均跌逾 7％。

沃爾瑪和 Home Depotq 盤前發布財報後，早盤分別跌 1.7% 和 3.3%。

截至台北時間週二 (17 日)21 時許：  
  • 道瓊指數下跌 303.63 點或 - 1.01%，暫報 29646.81 點
  • 那斯達克下跌 12.88 點或 - 0.11%，暫報 11911.25 點
  • 標普 500 指數下跌 24.78 點或 - 0.68%，暫報 3602.13 點
  • 費半下跌 13.41 點或 - 0.52%，暫報 2557.57 點
  • 台積電 ADR 下跌 3.09% 至每股 97.63 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.878%
  • 紐約輕原油下跌 0.90% 至每桶 40.97 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.82% 至每桶 43.46 美元
  • 黃金下跌 0.03% 至每盎司 1887.20 美元
  • 美元指數下跌 0.29% 至 92.365 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 11.45％，至 454.83 美元

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週一 (16 日) 宣布，特斯拉將在 12 月 21 日開盤前納入標普 500 指數。

納入標普 500 指數的相關預期，已帶動特斯拉今年股價大漲近 5 倍，目前其市值接近 3,900 億美元，成為歷史上納入標普 500 指數時市值最大的企業。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.62％，至 3,181.86 美元

亞馬遜週二 (17 日) 宣布在美推出線上藥局服務「Amazon Pharmacy」，允許消費者自行動裝置或電腦線上訂購處方藥，同時提供送貨服務，亞馬遜 Prime 會員可享有折扣及免費 2 天到貨優惠。

進軍藥品零售市場消息震撼其他同業，連鎖藥局 CVS(CVS-US)、Walgreens(WBA-US) 和 Rite Aid(RAD-US) 盤前均大幅下跌。

百度 (BIDU-US) 早盤下跌 3.07％，至 143.30 美元

第三季財務重點：

  • 營收人民幣 282 億元，年增 1%。
  • 營利人民幣 61.6 億元，年增 161%。
  • 營利人民幣 76.4 億元，年增 107%。(non-GAAP)
  • 調整後 EBITDA 人民幣 90.7 億元，年增 77%。
  • 純益人民幣 137 億元。
  • 純益人民幣 70 億元，年增 59%。(non-GAAP)
  • 稀釋每 ADS 人民幣 39.79 元。
  • 稀釋每 ADS 人民幣 20.35 元，年增 61%。(non-GAAP)

百度核心第三季財務重點：

  • 營收人民幣 214 億元，年增 2%。
  • 營利人民幣 74 億元，年增 43%。
  • 營利人民幣 85.1 億元，年增 37%。(non-GAAP)
  • 調整後 EBITDA 人民幣 98.2 億元，年增 31%。
  • 純益人民幣 144 億元。
  • 純益人民幣 74.9 億元，年增 19%。(non-GAAP)
每日關鍵經濟數據：
  • 美國 10 月零售銷售年增率報 5.7%，前值 5.3%
  • 美國 10 月零售銷售月增率報 0.3%，預期 0.5%，前值自 1.9% 下修至 1.6%
紅線：美國零售銷售年增率，綠線：美國核心零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)
紅線：美國零售銷售年增率，綠線：美國核心零售銷售年增率 (圖：Zerohedge)
  • 美國 10 月工業產出月增率報 1.1％，預期 1.0%，前值自 - 0.6% 上修至 - 0.4%
  • 美國 10 月產能利用率報 72.8％，預期 72.3%，前值自 71.5% 上修至 72.0%
  • 台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月 NAHB 房產市場指數，預期 85.0，前值 85.0
華爾街分析：

Stone Investment Partners 投資長 Bill Stone 表示：「在經濟復甦下，價值型企業和小型企業受到的影響通常較顯著，新冠疫苗是個明顯的利好因素，時間會證明這種趨勢是否能持久。」

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師發布報告表示，儘管昨天的疫苗消息對市場的影響不如上週大，但它持續推動市場的類股輪動，與輝瑞和 BioNTech 類似的疫苗技術，已經提高了市場對於 Moderna 的預期，這無疑是一項非常好的消息。

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