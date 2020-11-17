疫苗即將問世！Cramer：接下來重頭戲是分銷 這5檔看俏

CNBC 知名財經節目主持人週一 (16 日) 點出幾家與疫苗分銷渠道相關的投資機會。

Jim Cramer （圖片：AFP）

「現在，疫苗開發已經接近終點，接下來首要之務將是把這玩意分銷出去。」Cramer 說。

Moderna (MRNA-US) 週一宣布，其候選疫苗目前在最後階段研究上證實，降低新冠病毒感染率的有效性達 94.5%。上週輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 甫宣布實驗中的新冠候選疫苗在第三階段試驗上發現有效性達 90% 以上。

Cramer 表示，在聯邦政府核准一款疫苗後必須分發給各州，接著各州州長負責分配讓州民接種，這物流過程中有許多企業將發揮功用，例如運輸過程中疫苗需要的冷藏服務。

運輸服務方面，他建議投資者看看聯邦快遞 (FDX-US) 和 UPS (UPS-US) 等公司，而配送服務可考慮藥品分銷與健康資訊技術供應商 McKesson (MCK-US)，冷凍貨運可挑開利 (Carrier) (CARR-US) ，以及管理註冊事務則選 CVS Health (CVS-US)。

「假設我們能夠說服足夠的人接種該疫苗，這些是最終將能解決這場危機的公司。」

以下是 Cramer 對每一檔的建議要點：

UPS

「我很滿意 UPS 現在的股價，約明年預估收益的 20 倍。我相信執行長

Carol Tomé 的領導能力，該公司應能在『居家防疫經濟』枯竭之前，靠分銷發送疫苗來發大財。」

聯邦快遞

「他們在 11 年前就為了運輸豬流感疫苗而打造了很多基礎設備，這可能會讓他們有現成的優勢。」

開利

「開利製造冷凍卡車，他們會全力以赴確保供應量充足，他們是連鎖店不可或缺的一部分。」

McKesson

「在疫苗進入物流之前，可能會先通過藥品分銷商，這就是要賺大錢的地方，而這是個寡頭事業，由 McKesson、Cardinal Health 以及 AmerisourceBergen (ABC-US) 主宰。」

「如果你想挑一檔，我會建議你買 McKesson，因為這家最大且營運做好，更重要的是，這是唯一獲選參加川普神速計畫 (OWS) 的藥品分銷商。」

CVS

「政府已與 CVS 和 Walgreens 達成協議，將提供疫苗給長照機構內的住民，任何對藥局有曝險的投資者都會大獲提振，其中 CVS 應該受益最大。」Cramer 說。