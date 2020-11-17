〈房產〉高層住宅與一般大樓成交價差2成起跳 台中市高達37.5%

根據最新實價登錄顯示，全台六都今年前 8 月，總樓高在 16 樓以上的建築物社區，統計有 1 萬 7332 件，占全台買賣移轉件數的 8.7%，房仲業者統計六都高層大樓房價顯示，全台高層大樓社區與一般大樓價差約 2 成，其中台中市價差最高，達 37.5%。

台灣房屋台中富裕七期特許加盟店店長張㦤婕指出，台中市可蓋高層大樓的高容積率土地，集中在七期重劃區、美術館特區及勤美草悟道一帶，由於這些地段屬台中傳統豪宅聚落，高層大樓大多為豪宅，房價表現因而與一般宅有懸殊落差，近年價格更屢創新高，房價 M 型化情況明顯。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，今年建商新推案每 4 戶中，有 1 戶就是高樓建案戶。根據內政部不動產平台最新資料 2020 年上半年中，建照宅數數量依總樓層區分，全國推案在 16 樓層以上的宅數比例，占 27.1%，若與去年下半年相較上升了 2.8 個百分點，與去年同期相較上升了 1.9 個百分點，寸土寸金的土地是造就住宅型態，走向高層大樓社區的最大推手。

江怡慧補充，桃園市與台南市，最主要是幅員廣大，可選擇的住宅類型多元，如透天厝、連棟或是獨棟別墅、農舍等，加上民眾居住習慣的關係，高層大樓相對一般宅在供給上少，且台南市的高層大樓多出自在地知名建商之手，使得房價因「物以稀為貴」及「建商口碑佳」而較為保值，故與一般大樓形成鮮明價差。

至於雙北地區，本來就是高房價區，因此中古屋的價格，多少會受新屋價格拉抬，所以高層大樓與一般大樓單坪價格上差距就較小。從平均購屋總價看，在台南市買高層大樓是最易入手，總價僅 1000 萬元出頭即可入住；反之台北市購高層大樓最困難，須支出台南市房價的 4 倍。