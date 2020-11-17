〈房產〉成屋法拍10年量縮逾8成 前波房市修正的「法拍指標」失效

據內政部不動產資訊平台資料顯示，國內法拍拍定成屋總件數已連續 6 年剩下兩千餘件，明顯較金融海嘯高峰時量縮逾 8 成，雖然 2014-2017 年房市量縮修正，但法拍量未見明顯增加，推斷主要可能國人就業穩定、貸款槓桿受管控與多數老屋主房貸剩下有限等因素有關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，通常法拍可以做為景氣判斷指標，過多的法拍屋會對市場交易產生影響，不過近 10 年統計資料顯示，房市景氣不好的 2014-2017 年，市場法拍的拍定量並未明顯增加，但是金融海嘯 2009 年法拍拍定量一口氣衝到 1.6 萬件，可能受限當時景氣崩壞，無薪假盛行，造成民眾收入中斷欠繳房貸有關。

今年雖然同樣有疫情衝擊民眾就業，但政府很快就啟動紓困，提供受影響的民眾可以展延本金或利息，加上市場景氣快速復甦，受影響的民眾也可快速變現，因此今年也沒有出現銀行房貸的壞帳大增而流入法拍的狀況。

統計顯示，金融海嘯當時發生後，法拍潮出現在 2008 年與 2009 年，2009 年法院拍定成屋總件數達 1.6 萬件，金額達 690 億元，隨後房市復甦從 2014 年起每年的法院拍定成屋總件數就跌破 3 千件，較 2009 年量縮 8 成，今年上半年也僅有 1228 件，拍定金額約為 138 億元。

曾敬德表示，由於許多老屋主房貸金額所剩不多，並沒有還款壓力，另一方面整體就業狀況也大致穩定，不像國外需要政府派發救濟金那樣嚴峻，且當前房市景氣需求熱絡，若財務狀況出問題，要將不動產變現也相對容易，因此法拍數量持續維持在低檔水準。