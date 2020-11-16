〈房產〉航空城計畫建商青埔積極獵地與推案 區域內新成屋價回穩

日勝生 (2548-TW)、國建 (2501-TW)、冠德 (2520-TW)、潤隆 (1808-TW)、中悅機構等建商，陸續都在桃園青埔推案，加上興富發 (2542-TW) 及皇普 (2528-TW) 也在區域內大舉購入大型建地，房仲業者指出，青埔區域內新成屋房價已成長到每坪 25-29 萬元，甚至還有開價 30-40 餘萬價格的情況。

房仲業者指出，2018 年桃園航空城計畫拍板後，直接推升青埔高鐵站周遭房價，加上機場捷運陸續完工，多重誘因加持讓不少企業主紛紛來到青埔周遭獵地。

桃園青埔周遭商圈發展逐漸成熟，這兩年陸續開幕 IKEA、新光影城、知名 Outlet 華泰名品城、橫濱八景島水族館 Xpark、和逸飯店等觀光購物品牌，在疫情狂燒無法出國的情況下，青埔狂吸全台關注度。

房仲業者指出，搭配桃園高鐵站與特區內的三站（A17,18,19）機場捷運優勢下，近 5 年青埔房市轉熱，房價也隨著建設到位、生活機能改善之後有所提升。房仲業者引用內政部實價登錄資料指出，桃園青埔新屋房價已從平均每坪 20-25 萬元左右成長到每坪 25-29 萬元，甚至新成屋有出現每坪開價 30-40 幾萬的價格，預計再過不久每坪低於 25 萬元的新成屋可能就要消失了。

21 世紀不動產青埔棒球加盟店店長鍾馨儀表示，近期來店客也倍數成長，直接反應在成交熱絡，除了雙北移居人士來到青埔以時間換取空間，青埔搭乘高鐵至台北僅需 20 分鐘車程，能獲得相對較大的居住空間，近期更增加許多其他縣市及桃園市本地居民前來青埔詢問看屋、置產，甚至租屋市場能見度也大大提升。

鍾馨儀表示，機捷 A17 站周邊定調為純住宅區，房價較親民，且 A17 站區域內有雙語高中，對於在意孩子們的學習與發展的父母來說相當有利，此外 A17 也是三站中距離大竹交流道最快的區域，算是三站之中最高性價比的區域。