〈觀察〉電源管理晶片市占挪移台廠享紅利 明年營運續旺

美中貿易戰自 2018 年 3 月爆發後，中國加速國產替代，其中，電源管理晶片因新開案驗證與發酵期長達 1 至 1.5 年，從貿易戰時程推算，台廠明年成長紅利可望陸續浮現，市占率將有再提升空間。

電源管理晶片由於涉及電壓控管，與產品穩定性、安全性高度相關，因此下游系統廠、終端品牌客戶在非必要情況下，不會隨意更換供應商，成為台廠過去難以跨入的主因。

不過，隨著貿易戰爆發後，中國強力推動半導體自主化，台廠發展晶片多年、技術成熟，加上半導體產業聚落特性，成中國去美化下的首選。

中國積極落實國產替代，台廠透過晶圓代工業者投片，即使近期代工成本提高，中國品牌客戶仍願意以較多預算採買非美系產品，讓台廠贏得高階市場入場券，包括車用、通訊領域，加上原先布局的消費性產品，台廠佈局領域開始往高階市場走。

尤其今年因疫情影響，居家辦公趨勢大起，面板相關電源管理晶片需求熱絡，加上 5G 應用快速擴張，包括基地台、手機等產品需求也帶動相關廠商出貨暢旺；矽力、致新今年前 10 月營收年增幅皆達 30%。

除外部環境趨勢，電源管理晶片內部產業近期也頻頻變動，TI(德儀) 在 2019 年底宣布收回代理權、改採直接銷售，因此眾多中小型客戶訂單，給台廠更多機會。

不到一年，ADI 也在今年七月公告將併購 Maxim，依據 IC Insights 研調報告顯示，ADI 併購 Maxim 後，市占率將達 14%，相較 TI 市占率 19%，雙方市占率更為接近，兩者合計高達 33%。

兩大巨頭壟斷市場，終端客戶為確保供貨穩定，勢必將增加其他供應商，也提供台廠拓展海外市場的機會。

在外部環境、內部產業雙雙有利情況下，台廠未來將持續享有成長紅利，市占率、營運可望續揚。