〈矽力法說〉車用、伺服器新案出貨 董座：明年營收再增2至3成續創高

股后矽力 - KY(6415-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長陳偉指出，明年車用、伺服器新案將開始出貨，導入客戶端的 5G 基地台晶片數量也將較今年倍增，看好明年營收再提升 2-3 成、續創新高，法人估，矽力明年營收上看 175 億元。

展望第四季，陳偉認為，消費性旺季需求仍相當強勁，加上工控市場持續復甦，有助營收來到全年最高峰，季增達 10-15%，毛利率則因產品組合差異不大，估與上季持平。

陳偉也看好明年成長動能，包括車用、伺服器與 5G 基地台，其中，車用新品包括電源、訊號處理器、電動車充電站與感測器等，預計明年第一季末小量出貨，第二季正式放量，由於是首年切入，估貢獻明年全年營收約 3-5%。

矽力伺服器營收約 5-10%，今年受惠 SSD 滲透率超乎預期，帶動相關業績強勁成長，明年下半年隨著切入新的伺服器主機版專案開始出貨，明年相關業績將持續增長。

5G 基地台方面，由於客戶第四季進入新舊版本交替期，拉貨力道明顯趨緩，不過，陳偉認為，矽力今年 5G 基地台已通過第三個客戶認證，且因導入晶片數量將今年倍增，隨著新增客戶、新品發酵，最快明年上半年 5G 基地台業績就可回升。

此外，由於現今 8 吋產能吃緊，陳偉坦言，儘管成本方面有部分壓力，但因整體產能缺貨，已有客戶主動提出上調價格、保障產能。

針對市場變動，陳偉表示，TI(德儀) 砍掉中國代理後，有助矽力取得中小型客戶，ADI 併購 Maxim 後，全球終端客戶因擔憂市場受 ADI、TI 兩大龍頭寡占，也為矽力拓展海外市場提供一些機會。