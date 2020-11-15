〈觀察〉NAND Flash明年市況具「漲」相 Q3起供給可望轉緊

NAND Flash 持續面臨供過於求，但市場庫存已有所去化，業者對明年市況樂觀看待，預期在 5G 應用、資料中心及車用等需求帶動下，明年第三季起市場供給可望轉緊，甚至有機會出現缺貨，重回產業上升循環。

即便第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持，但受上半年疫情衝擊影響，導致終端銷售庫存升高，加上伺服器 / 資料中心需求疲弱，第三季 NAND Flash 價格平均跌幅達 10%。

不過，近來在手機需求強勁下，市場 NAND Flash 有所去化，各大原廠均有共識，維持穩定的現貨價格；業者指出，目前各廠 NAND 庫存都已回到可控的範圍，沒有降價壓力，估第四季現貨價頂多下跌 4-5%。

對於明年 NAND Flash 市況，群聯 (8299-TW) 董事長潘健成看好，第三季起 NAND Flash 供給將轉緊，下半年都會處於吃緊狀態，並預期未來 5 年 NAND Flash 需求將持續成長。

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白也對明年市況正面看待，預估明年第一季合約價可望止跌、第二季回穩，第三季起有機會供需平衡，甚至可能缺貨。

慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章則認為，明年對 NAND Flash 來說是蠻樂觀的一年，主要動能包括資料中心需求回升、5G 手機力道強勁、5G 基地台佈建需求成長、車用需求展望正面，PC 需求也持穩表現。

由於明年 NAND Flash 供給成長率估約 30%，但需求動能強，需求位元成長率將超過 30%，苟嘉章認為，明年上半年不太可能漲價，下半年進入傳統旺季，有機會醞釀漲價行情，不過，長江存儲量產 128 層 3D NAND 的情況，將為明年市場供需帶來變數。

