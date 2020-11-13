〈能源盤後〉美庫存意外增加 新增確診激增 需求前景更黯淡 原油下跌

週四 (12 日) 交易，原油期貨價格收低，係因美國上週原油庫存意外上升，且新冠疫情持續令人擔憂，需求前景下降。

然而，大多數交易時間原油價格上漲，係因對新冠疫苗的預期可緩解市場擔憂，且市場預期 OPEC 將採取行動擴大減產。

CIBC 私人財富管理公司資深能源交易員 Rebecca Babin 表示，「投資者和分析師很希望趕上潮流，即押注在本週疫苗消息發布後，原油將突破近期範圍。」

「現階段，原油市場似乎正為樂觀結果的定價，而這來自供需端角度和風險 / 回報似乎近期內偏向下行。」

然而，投資人越來越擔心新冠病例不斷上升將導致當局實行更嚴厲的防疫措施，進而導致經濟限制和能源需求下降，此擔憂掩蓋了對疫苗開發進展的樂觀情緒。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「雖然我們期待未來幾個月能看到疫苗，但今年餘下時間內很難將『一切將返回正常』的想法植入人心。確診人數屢創新高紀錄，近期內看不到平緩跡象，一些州也開始實施新限制措施，我們擔心需求恐怕會比預期來得疲弱。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 33 美分或近 0.8%，收每桶 41.12 美元，盤中高點達 42.19 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 25 美分或近 0.6%，收每桶 44.05 美元。

EIA 週四公布，截至 11 月 6 日當週，美國原油庫存增加 430 萬桶。

產業貿易團體 API 週二稍晚公布，上週美國原油供應量減少 510 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 原油供應量下降 300 萬桶。

EIA 數據顯示，上週俄克拉荷馬州庫欣儲油中心庫存下降 50 萬桶。另外，汽油庫存量下降 230 萬桶、蒸餾油下降 540 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期汽油庫存量下降 60 萬桶、蒸餾油下降 200 萬桶。

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 1.1571 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1%，收每加侖 1.2333 美元。

WTI 原油價格本週迄今上漲 10% 以上，而 Brent 原油也約莫上漲 10%，係因週一製藥廠輝瑞和 BioNTech 公布新冠候選疫苗的有效性高達 90% 後， 激勵原油連日上漲。

Alerian 研究主管 Stacey Morris 表示，油價需要一些催化劑才能推動上漲，從本週疫苗消息公布後的原油走勢就證實此點。

然而，分析師認為，「疫苗到成功問世、分銷配送可能還要花好幾個月，市場部分焦點已經又移到新增確診人數激增的情況。」

根據約翰 · 霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙編的數據，美國週三公布新增確診 14.4 萬人，較前一日多了 4000 人。目前全美的確診人數已超過 1040 萬人。

上週美國平均每日新增確診 128081 人，較 2 週前的平均人數增加了 69%，因為 49 個州和領地的病例均上升。

能源需求前景

IEA 以美歐新冠確診人數上升為由，週四又調降今年石油需求預期，較上個月需求預期下降 40 萬桶 / 日。目前今年整體全球石油需求估計 9130 萬桶 / 日，較 2019 年少了 880 萬桶 / 日。

OPEC 週三公布月報，OPEC 將今年全球石油需求調降 30 萬桶 / 日，至每日 9001 萬桶，這與去年預估的全球石油需求總數還少了約 980 萬桶 / 日。

Zahir 表示，OPEC + 下一次會議針對「是否延長減產，以及會延長多久、甚至擴大減產」等問題做出的決議可能會為短期內油價路徑定調。

OPEC + 下週出將召開技術會議，但決策會議必須到 11 月 30 日才舉行。

「從長遠來看，我們認為石油需求將非常緩慢地回升，除非疫苗成功推出。我們認為，最快到明年下半年，才會看到石油需求明顯恢復。」Zahir 說。

其他能源商品交易

12 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.8%，收每百萬 Btu 2.976 美元。

EIA 的每週天然氣供應數據將於週五發布，同樣因為週三休假的緣故。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 天然氣供應量下降 40 億立方英呎。與此相比，5 年平均為增加 330 億立方英呎。