〈能源盤後〉疫苗熱情持續激勵 唯需求前景惡化 原油僅溫和上漲

週三 (11 日) 交易，原油期貨價格溫和上漲，本週連續第三日收高，係因市場對 COVID-19 疫苗的前景抱持樂觀看法，且 API 數據顯示美國原油庫存大幅下降。

然而，由於石油主要生產國預期需求下降，引起交易者擔憂，原油期貨價格收在今日低點。

ED＆F Man Capital 分析師 Edward Meir 表示，API 數據顯示，上週（截至 11 月 6 日當週）美國原油供應減少了 510 萬桶，超過分析師預期，支撐原油價格上漲。

「但與此同時，歐洲國家封鎖措施越來越嚴謹，美國多州也針對活動實施更多限制，這些都將挫傷短期能源需求。我們認為，一旦目前的漲勢消退，原油就會處於再浮現的壓力，因為疫苗的突破並非轉瞬發生，但需求的破壞卻從現在就廣泛產生且越演越烈。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 9 美分或近 0.2%，收每桶 41.45 美元，盤中高點達 43.06 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 19 美分或近 0.4%，收每桶 43.80 美元。

受疫苗正面消息推動，WTI 原油本週迄今已上漲近 12％，Brent 原油上漲了 11% 以上。

週一 WTI 原油跳漲 8.5%、Brent 原油飆升 7.5%，係因輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US 宣布其新冠候選疫苗對預防新冠病毒有 90% 有效性，且沒有先前感染 SARS-CoV-2 的證據，激勵投資人湧向風險資產。

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 在一份報告中指出，Brent 原油突破了幾個重要關卡，所以現在原油阻力最低的路徑是上行。「因此預期回跌一些時，反而支撐上漲。」

Razaqzada 稱，Brent 原油突破了自初夏以來的看跌趨勢線，以及 43.40 美元至 44 美元區間的阻力，該區間現已成為多頭保衛的「第一支撐區」，若跌破該領域，Brent 就可能會測試在 41.50 美元附近的斷裂趨勢線上端。從上漲方面來看，46.50 美元區域是多頭的下一個上行目標，隨後是心理上重要的 50 美元關卡。」

石油主要生產國預期需求下降

OPEC 週三公布月報，OPEC 將今年全球石油需求調降 30 萬桶 / 日，至每日 9001 萬桶，這與去年預估的全球石油需求總數還少了約 980 萬桶 / 日。

AIP 報告

產業貿易團體 API 週二稍晚公布，上週美國原油供應量減少 510 萬桶，汽油庫存下降 330 萬桶，而蒸餾油庫存下降 560 萬桶。俄克拉荷馬州庫欣市存儲中心的原油庫存本週下降 120 萬桶。

EIA 將於週四公布上週能源供應量報告，因為週三是退伍軍人節，屬於聯邦假日，但當日商品照常交易。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 原油供應量下降 300 萬桶、汽油庫存量下降 60 萬桶、蒸餾油下降 200 萬桶。

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 1.1759 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 1.2458 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.8%，收每百萬 Btu 3.031 美元。

EIA 的每週天然氣供應數據將於週五發布，同樣因為週三休假的緣故。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (11 月 6 日止) 天然氣供應量下降 40 億立方英呎。與此相比，5 年平均為增加 330 億立方英呎。