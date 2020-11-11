浩鑫Q3維持獲利EPS 0.02元 全年拚虧轉盈

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 今 (11) 日公告第 3 季財報，單季稅後純益 549 萬元，季減 66.37%、年減 85.28%，每股純益 0.02 元，為連兩季獲利，但受第 1 季虧損拖累，前 3 季每股仍虧 0.06 元，展望第 4 季，浩鑫表示，本業逐步回溫，加上轉投資暄達醫學挹注，全年力拚轉虧為盈。

浩鑫第 3 季合併營收 3.87 億元，季減 3.15%、年減 54.55%，毛利率 37.87%，季增 1.03 個百分點、年增 13.36 個百分點，營益率 1.51%，季增 0.49 個百分點、年減 3.26 個百分點；稅後純益 549 萬元，季減 66.37%、年減 85.28%，每股純益 0.02 元。

累計浩鑫前 3 季品牌合併營收 12.72 億元、年減 48.4%，毛利率 37.08%、年增 16.5 個百分點，但受上半年虧損拖累，營益率 -1%，稅後虧損 2147.3 萬元、每股虧損 0.06 元。

浩鑫表示，今年起已完全中止低毛利的筆電代工業務，轉攻利基型 Mini PC、Kiosk，雖營收較去年大幅衰退，但整體毛利逐步提高，加上轉投資暄達醫學，旗下醫療級氣墊床需求維持高檔，營運逐步好轉。

另一方面，浩鑫指出，其下子公司已與海爾就採購訴訟達成和解，雙方同意撤訴，海爾也將支付浩鑫 129.5 萬美元積欠貨款，預計第 4 季入帳，貢獻每股純益約 0.108 元，助推全年營運轉虧為盈。