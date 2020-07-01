浩鑫轉投資暄達醫學醫材訂單可看到年底

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 去年轉投資暄達醫學跨入醫材市場，在疫情衝擊下營運仍有撐，總經理鄭瑋勳今 (1) 日表示，暄達氣墊床、負壓器自疫情爆發後供不應求，工廠加緊趕工中，訂單已看到年底，今年營收比重將從 15% 成長到 2-3 成。

鄭瑋勳表示，智慧醫療布局除與仁寶 (2324-TW) 在智慧健康服務平台專案合作外，浩鑫也投資暄達醫學專攻氣墊醫療床市場，市場集中在歐美，近期疫情延燒推升需求大幅成長，上半年也抵消本業受疫情衰退的壓力。

浩鑫去年 11 月取得 70% 暄達醫學股權，近日持續加碼持股到 94.01%，並計畫在 3 億元額度內增資，延伸現有產品線，擴大營運規模、提升獲利，未來也不排除再持續加碼。

據了解，暄達每年營收約 3-4 億元、稅後純益 6000-7000 萬元，法人預期，在疫情帶動相關醫材需求下，暄達今年營運可望成長逾 2 成，從浩鑫財報顯示，喧達首季獲利 1149.3 萬元，浩鑫認列約 804.5 萬元收益，已成旗下轉投資金雞母。

展望未來，鄭瑋勳表示，浩鑫與暄達在產品上可望達到互補效果，醫療產品毛利較傳統電子產品高，可望抵銷電子產品衰退壓力，跨入醫療事業近半年，目前也規劃與暄達合作，明年推出改良版智慧醫療床新品。