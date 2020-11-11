台新金併購保德信人壽 公平會准了

對於台新金 (2887-TW) 擬以新台幣 55 億元併購保德信人壽，公平會今 (11) 日召開委員會議，認定雙方尚無顯著限制競爭不利益，最終決議通過，不禁止結合，保德信將成為台新金 100% 持股的子公司。

公平會表示，台新金所屬子公司的營業項目主要為銀行及證券業等，而保德信經營業務著重人身保險業，雙方屬多角化結合，雖然台新金原本有朝保險跨業發展計劃，但均未能取得保險執照。

公平會指出，台新金與保德信結合案，並不致於減損參與結合事業間潛在競爭可能性，且透過本結合案，使台新金可參與保險市場的競爭。

此外，公平會也觀察到，台新金旗下台新銀行經營保險代理人業務，屬保險業下游銷售通路，結合後，台新金將同時跨足保險商品與銷售通路，而產生垂直結合的情況。

公平會分析，上游保險業者及下游通路業者保險經紀業與保險代理業數量甚多，保險業者也可直接銷售或與其他銀行進行策略聯盟共同行銷產品，客觀上，不易達成封鎖競爭對手的效果，因此，難認定參與結合事業在結合後，有誘因或能力從事上游投入要素的封鎖及下游銷售通路的封鎖。

公平會表示，最終審查結果認為，本案結合尚無顯著限制競爭不利益，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，不禁止台新金與保德信的結合案。