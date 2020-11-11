【永豐期貨】傳產及金融類股續強 台股再創歷史新高

期貨走勢

台指期週三上漲 190 點至 13261 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 1.19 點，電子期逆價差縮至 - 0.19 點，金融期轉為逆價差 - 0.33 點。現貨部分，三大法人買超 196.9 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 842 口至 15672 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 2194 口至 34710 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 820 口至 - 5648 口。

週二輝瑞疫苗利多消息持續，觀光、航運及塑化族群類股表現佳，但科技股和宅經濟類股賣壓沉重，美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.9%，標普 500 下跌 0.14%，那斯達克下跌 1.37%，費半指數下跌 3.01%。台股今天開高走高，傳產、塑化及金融股續強，電子類股回穩，未受美國科技股重挫影響，加權指數終場收 13262.19 點，大漲 1.38%。權值股來看，台積電黑翻紅上漲 1.33%，收 457 元，大立光呈震盪，盤中一度跌破 3300 元關卡，終場上漲 0.3%，收 3310 元。今天台股的傳產股走強，電子股也能夠止穩，配合結算行情，帶領大盤再度攻高，近期疫苗可望成功上市消息，短線傳產及金融股較強，大盤也站穩萬三關卡，但投資人相對更應居高思危，短線上方仍有獲利了結的賣壓，是否短線漲多後出現回檔，是近期需觀察的重點。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13500 點，賣權未平倉最大量集中在 13000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.23 升至 1.3。VIX 指數上漲 0.07 至 20.51。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。