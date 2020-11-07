〈美國總統大選〉新興市場教父：拜登勝選不利美股 但有益新興市場等股市

以投資新興市場聞名的墨比爾斯 (Mark Mobius) 周五 (6 日) 表示，如果拜登當選美國下一任總統，將對美股不利，因為他打算對美國企業和富人加稅，導致人們投資美股的意願大減，或許將促使資金轉向新興市場和全球其他國家股市。

墨比爾斯被譽為新興市場教父，他說，美國將出現「財富效應」，「如果美股投資人認為他們的財富將因為加稅而受到傷害，就不願意投資。」

但也有不少投資人認為，鑒於民主黨完全執政的「藍色浪潮」消退，最終很可能由拜登主掌白宮、兩黨分治國會，意味著民主黨人將難以推動加稅。標普 500 指數本周累計上漲逾 7%、那斯達克 100 指數漲幅更猛，專家認為正是基於這一點。

全球股市在連日大漲之後稍事歇息，MSCI All Country World 指數周五遊走平盤，美股小跌。

美國大選勝負未定，拜登在賓州和喬治亞州超前現任總統川普後，贏面擴大。不過川普陣營質疑選舉公正性，正在好幾個州發動法律戰。

喬治亞州周五宣布重新計票，理由是兩方票數相差不到 0.5%，過於接近，為大選增添變數。

墨比爾斯說，假如選舉結果出現爭議，將對美股前景增添更多不確定性，「拜登要對富人加稅，這群年所得超過 20 萬美元的人，正是股市中最活躍的一群。」

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