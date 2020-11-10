強勁年終反彈要來了？分析師：轉投價值股、晶片股

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 近期一份研究報告指出，按往年經驗，美股往往會在選舉年結束時反彈，呼籲轉投價值股的時間到了，但也別完全放棄科技股。

許多不確定性似乎都快解除了，週一美股開盤噴漲，拜登突破 270 票門檻勝選、瑞輝宣佈新冠疫苗 90% 有效，儘管美國新冠確診累計總數已接近 1000 萬，拜登團隊週一宣布召集疫情應對工作組亦緩解華爾街擔憂。

Miller Tabak 首席市場策略師 Matt Maley 於報告中寫道，未來將出現強勁的年終反彈，歷史資料顯示，市場往往會在選舉年結束時反彈，而美國聯準會 (Fed) 準備充足的流動性。

Matt Maley 建議，投資者可以轉投價值股，但現在不是完全拋棄科技股的時候。在蘋果、臉書、亞馬遜、Netflix 和 Alphabet 等尖牙股 (FAANG) 創新高後，今年餘下時間科技股輪換是一個好主意，尤其是轉投晶片股。

Matt Maley 認為美光在技術面上看起來非常有利，該股在 8 月觸及 6 月和 7 月高點後正試圖突破新高，Nvidia (NVDA-US)、德州儀器 (TXN-US)、AMD (AMD-US) 和台積電 (TSM-US) 上週也大暴漲。

Matt Maley 稱，毫無疑問，這是一個強勁的反彈，但其他相當多的科技股也取得了不錯的漲幅，

Matt Maley 分析，隨著其他科技股屢創新高，動量驅動策略最近變得如此盛行，我們認為，大量動量資金 (將) 不再流入那些尖牙股。相反，資金流向將更加分散 (至晶片股)。