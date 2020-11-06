少數大型科技股領漲美股 分析師：這是市場不利信號

美股週四 (6 日) 持續上揚，並由大型科技股領漲，但有分析師認為，這對股市來說是個不良信號，市場可能會遇上麻煩。

顧問公司 Richard Bernstein Advisors 創辦人兼執行長 Richard Bernstein 指出，僅有少數股票上漲，推動整體大盤，這往往代表著周期的結束。

Bernstein 在華爾街工作數十年，曾任美林 (Merrill Lynch) 首席策略師，他強調，現在需要保持謹慎，如果真的是周期的早期漲勢，那應該由廣泛的市場來帶動。

Bernstein 認為，科技股權重高的那斯達克指數大幅跑贏羅素指數，這往往是個先兆，是美國經濟及企業獲利一個「非常看跌的訊號」。

今年以來，那指累計上漲幅度為 32%，而追蹤經濟敏感小型股的羅素 2000 指數基本上持平。

Bernstein 指出，僅少數股票上漲，並不意味經濟或利潤實力增強，要見到價值股、周期股及小型股普遍揚升，股市才可能有更長遠的牛市。

去年 3 月，Bernstein 曾警告，投資人正被捲入另一場泡沫之中，如今，他還是看跌科技股，而理由更增加了監管和反壟斷風險。

他認為，在監管與反壟斷的思考上投資人過於短視，對眾多政治人物來說，大型科技公司是個巨大的靶心，不管誰當上總統，科技股都需要留意。

此外，Bernstein 也警告，圍繞新冠疫情發展和美國政局的不確定性，將繼續影響市場和經濟。