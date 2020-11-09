〈美國總統大選〉中國未祝賀拜登 中國外交部: 將依國際慣例辦理

周一 (9 日) 中國外交部舉行記者會其發言人汪文斌表示，中國已注意到拜登自行宣布成功當選，只是中國所理解的美國大選真正結果是會依照美國的法律和程序作出最終確定。因此關於中國表態祝賀新任美國總統問題，他指稱將按照國際慣例辦理。

截至 11 月 9 日，已持續近一周的美國 2020 年大選仍有幾個州沒有完成計票，但多家美國主流媒體已宣布民主黨總統候選人拜登順利當選，而拜登也在美國當地時間 7 日晚間向全美發表勝選演說，之後多國領導人也先後向其表達祝賀之意。

全球主要各國中，中國與俄羅斯是尚未向拜登表達祝賀的少數國家。而北韓媒體則是「慣例」隻字未題美國大選結果。

回顧到 2016 年美國總統選舉於美國時間 11 月 8 日舉行，在川普當選後 (希拉蕊也承認敗選)，亞洲時間的 11 月 9 日習近平即發出賀電，並未像今日中國外交部所提，需等到美國最高法院的確認後才發出賀電。

資料來源: 新華社

不過，今年美國總統大選相較於以往並不同，關鍵搖擺州選情過度拉鋸，另一方面川普也遲遲不承認敗選，甚至更要提起訴訟，為這場美國總統最終人選創造出不確定性。

即便從全球金融市場的反應來看，可能預告著川普仍無法翻盤。但以中國謹慎處理美中間關係來看，「遲到」的祝賀也是有其道理。