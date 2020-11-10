中國10月CPI年增0.5%、PPI年減2.1% 均不如預期

周二 (10 日) 中國統計局公布 10 月份 CPI 年增 0.5%，預期 0.8%，前期 1.7%。10 月 PPI 則是年減 2.1%，預期 - 1.9%，前期 - 2.1%。中國 CPI 再跌至 1 字頭以下已是時隔 42 個月後。

資料來源: 中國統計局

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中國統計局指出 10 月分 CPI 急降的因素主要在於豬肉價格在連續上漲 19 個月後首度轉跌，年減 2.8%。

中金宏觀表示，受到豬肉價格大幅走低的影響下，不光是 10 月 CPI 年增率急跌，連 11 月 CPI 數據仍有機會進一步下滑。

根據中國農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」監測，10 月 29 日～11 月 5 日，豬肉價格每公斤人民幣 39.22 元，成功跌破人民幣 40 元大關，年減 24.8%。

前三季中國新建投產 1.25 萬個具規模的養豬場，1.34 萬個空欄具規模養豬場復養。到 9 月底，中國生豬存欄達到 3.7 億頭，恢復到 2017 年低的 84%；能繁殖母豬存欄達到 3822 萬頭，已恢復到 2017 年低的 86%。

農業農村部官員透露，未來一段時期，豬肉供應形勢會越來越好，有信心達到全年生豬產能基本恢復到接近過去水準的目標。

在 CPI 部份根據中國統計局測算，10 月份 0.5% 的年增率中，去年價格變動的影響約為 0.4 個百分點，比 9 月份下滑 0.8 個百分點，新漲價影響約為 0.1 個百分點。

至於在 PPI 方面，中國統計局表示隨著中國國內工業生產持續恢復，10 月份工業生產價格整體保持平穩。

而 10 月份中國 PPI 年減 2.1%，跌幅與前一個月相同。其中，生產資料價格下降 2.7%，跌幅縮小 0.1 個百分點；生活資料價格下跌 0.5%，跌幅擴大 0.4 個百分點。

根據測算 10 月份 2.1% 的年減率中，去年價格變動的影響約為 - 0.1 個百分點，新漲價影響約為 - 2.0 個百分點。



