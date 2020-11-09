近半訂閱數成長來自亞太 Netflix加碼投資當地原創內容

全球領先的影音串流平台 Netflix(NFLX-US) 在亞太地區的成長迅速，Netflix 亞太地區業務發展副總裁 Tony Zameczkowski 表示，該公司計畫在亞太地區加碼投資數百萬美元，為包含印度、南韓等主要市場布局當地原創內容。

Netflix 的全球訂閱會員數成長，有將近一半來自亞太地區，Zameczkowski 在接受採訪時表示，Netflix 對亞太帶來的機會非常看好。「在日本、南韓、印度、印尼市場，我們看到了巨大市場潛力，我們將繼續在這些市場上進行投資。」Zameczkowski 說道。

印度地區來看，該國擁有約 5.7 億網路用戶，並且每年以 13% 的速度增加。從 2019 年起，Netflix 就已花費逾 4 億美元開發印度原創內容，並購買當地其他影視版權。該公司也與當地行動業者進行合作。在 2020 年，印度用戶數有望升至 460 萬人。

而其他的亞太地區，像是南韓，Netflix 自 2015 年以來投資了超過 7 億美元，與當地製作團隊合作並共同製作影片，至今推出了 200 多部原創影劇。截至 9 月 30 日，南韓的訂閱用戶數達到 330 萬人。

在今年第三季，Netflix 全球付費訂閱用戶數淨增加數僅 220 萬人，不如分析師預期。科技投資者 Gene Munster 認為，Netflix 需進行業務改進，才能持續為投資者帶來強勁的回報。Munster 也擔心，儘管 Netflix 已是串流媒體領域的先驅，但他擔心該公司沒有明確的途徑來擴大其串流媒體業務，以持續帶來股東已經習慣的回報。