Hastings：Netflix一直沒花時間切入中國市場 其他亞洲地區更要緊

Netflix (NFLX-US) 共同執行長 Reed Hastings 表示，Netflix 近年來一直沒有嘗試進入中國市場，而是聚焦全球其他各地的成長機會。

Hastings 在週三播出的受訪節目上表示，「幾年前我們遭到中國政府的拒絕，過去 2 年我們就一直沒有花任何時間在中國市場上。」

「我們在亞洲其他地區還有非常多機會，尤其是印度、南韓、日本、印尼，接著還有整個歐洲和拉丁美洲。」

國際訂閱人數一直是 Netflix 的成長策略，也是華爾街投資者密切關注的指標。截至 2014 年，Netflix 在超過 40 個以上的國家串流播放，如今這數字已經成長至 190 個，但中國不在其中。

中國是全球第二大經濟體，被視為許多美商 (例如蘋果) 的重要市場。然而，在川普的領導下，中美之間的局勢益發緊張，近期川普以國安為由將炮火瞄準了一些中國科技公司，例如字節跳動旗下的抖音，但抖音否認對美國用戶構成國安風險。

Netflix 在近期季度財報中開始將抖音視為競爭對手之一。Hastings 表示，對中美陷入僵硬的關係感到遺憾。

「以長遠的角度來看，中美脫離接觸會是種遺憾，但我們也無能為力，所以我們只能專注於提供娛樂給其他人。」

Hastings 在受訪中也提到，他不認為 Netflix 是科技公司，也不是傳媒，而是一家「娛樂公司」。

「媒體往往涉及廣告，而科技來說，我們當然握有技術，但我們不像微軟或谷歌那樣擁有多領域的科技，我們是單一應用、單一服務，就是全心全意的娛樂，我們在好萊塢的員工人數還多過我們在矽谷的雇員，我們 2/3 的開銷都在內容，所以我們確實是一家娛樂公司。」