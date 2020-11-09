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分析師：政治經濟環境有利 標普500指數有望升至3800點

分析師：政治經濟環境有利 標普500指數有望升至3,800點(圖片：AFP)
分析師：政治經濟環境有利 標普500指數有望升至3,800點(圖片：AFP)

美國總統大選結果在近日出爐，民主黨總統參選人拜登 (Joe Biden) 預期將入主白宮，針對美國政治局勢不確定性的減少，市場給予了正面反應。Federated Hermes 首席股票市場策略師 Phil Orlando 認為，受惠於如今更有利的政治經濟環境，標普 500 指數有望在未來 12 個月至少升至 3800 點。

在選舉人票超出 270 張當選門檻後，拜登當選美國第 46 任總統。而民主黨同時拿下參眾兩院的「藍色潮流」機率已經降低，意味著新政府要急速推動不利企業的政策變革可能性下降，為美股帶來提振。

Orlando 在接受採訪時表示，由於環境更加有利，該公司在大選日後的幾小時就決定將股票的資產配置從 2% 增加到 3%。「我們樂觀的認為出現藍色浪潮的風險已經不復存在。因此，我們決定在股票的配置上再增加一個百分點。」Orland 說道。

管理著近 6150 億美元資產的 Orland 也表示，該公司特別增持了美國國內大型價值股，因為從根本上來說，這些股票預期將隨著經濟的持續成長，而表現得更好。他認為，在有利的政治和經濟背景支持下，標普 500 指數將在未來 12 個月內至少升至 3,800 點。該指數在上週五 (6 日) 收於 3,509 點，距歷史高點約 2%。

Orland 說道，10 月份的就業報告數據十分良好，勞動力市場的赤字很可能已經從 4 月的低點中拉回了一半。儘管新冠肺炎病例數激增，但與一個月前相比，疫情能獲得控制的前景也更令人放心。「儘管感染的高峰存在分歧，但是美國確診死亡率仍然很低。而且，我們在疫苗方面取得了非常大的進展。」Orland 說道。

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