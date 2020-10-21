〈財報〉Netflix Q3獲利、全球淨增訂閱戶遜於預期 盤後挫6%

週二 (20 日) 交易，Netflix (NFLX-US) 盤後公布今年第三季財報，雖然營收高於預期，但 EPS 和全球付費用戶淨增加人數均遜於分析師預期，盤後股價重挫約 6%。

財報關鍵數據 Vs. 分析師預期

EPS：1.74 美元 vs. 2.14 美元 (Refinitiv 預期)

營收：年增 22.7% 至 64.4 億美元 vs.63.8 億美元 (Refinitiv 預期)

國際付費訂閱淨新增人數：220 萬人 vs. 357 萬人 (FactSet 預期)

Netflix 在致股東的信中表示，訂閱戶成長放緩是預料中的事，因為去年同期全球新增訂閱人數達 680 萬人，今年則面臨全球新冠疫情大流行。

Netflix 將成長放緩歸因於「上半年業績創紀錄」。疫情流行初期，因大眾防疫限制而居家時間拉長，Netflix 成為大眾少數居家娛樂選項之一，因此股價水漲船高。

第四季財測

EPS：1.35 美元

營收：65.72 億美元

全球訂閱人數淨增：600 萬人 (去年第四季為 876 萬人)

Netflix 管理層在給股東的信中寫道，「疫情大流行的狀況與其衝擊持續讓預測變得非常不確定，但隨著全球可望在 2021 年復甦，我們預期我們的成長能夠返回至新冠疫情爆發前的水準。」

亞太地區的訂閱戶是付費會員人數增加的最大貢獻者，在 Netflix 全球付費淨增人數中，亞太地區淨增人數占比 46%。

Netflix 在其信中指出，「我們對在該地區取得的進展感到高興，尤其是韓國和日本，我們在這兩處的寬頻家庭滲透率達 2 位數。」

這是長期內容長 (CCO)Ted Sarandos 晉升為共同執行長以來發布的第一個財報。(Netflix 長期執行長為 Reed Hastings）

Netflix 表示，雖然因全球實施防疫封鎖措施，導致影片製作延宕，但仍預期明年推出的原創作品數量每一季均較今年同期成長，該公司表示，已經開始重啟一些熱門影片的拍攝工作，例如《怪奇物語》。

Netflix 連續 3 季實現自由現金流正值，且今年前 9 個月達到正值 22 億美元。該公司預計，隨著重啟製作工作，第四季自由現金流可能略微下降，全年自由現金流約 20 億美元，較先前收支平衡的估值上升。

針對 2021 年，Netflix 預期自由現金流介於負值 10 億美元到收支平衡之間。