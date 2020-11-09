美股道瓊期貨急漲1200點 輝瑞發布疫苗重大利多

美國製藥巨頭輝瑞 (PFE-US) 和德國生物技術公司 BioNTech 表示，根據他們後期疫苗試驗的數據，他們的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗在沒有事先感染跡象的人群中，能阻止超過 90% 的 COVID-19 感染。

受利多消息激勵，美股盤前期貨大受激勵，道瓊期貨漲幅擴大至 1200 點，漲幅達 4.3%，標普 500 指數期貨漲幅也達 3.6%。

輝瑞公司股價在盤前交易中上漲了 7%，BioNTech 美國存託憑證上漲了 11%。

科學家希望能開發一種預防能達到至少 75% 有效性的疫苗，而白宮顧問 Anthony Fauci 博士此前曾說過，一種 50% 或 60% 有效預防的疫苗是可以接受的。

歐股也在擴大漲幅，德國 DAX 指數漲 4%，法國 CAC40 指數漲近 4%。WTI 原油日內漲幅達 7%，報每桶 39.77 美元。

輝瑞和 BioNTech 宣布，他們聯合研發的候選疫苗在第 3 期臨床試驗研究的中期分析中，取得了重大進展。雙盲試驗中，在第二次注射後 7 天，疫苗有效性超過 90%，超過預期。

本次臨床試驗共有 43538 名志願者，在安全性上，這次試驗也沒有發生嚴重不良反應，後續將繼續收集有關安全性的數據。

預計在疫苗達到安全性和有效性的要求後，輝瑞和 BioNTech 將向美國 FDA 提出緊急使用授權。

不過，這次分析是基於其中 94 例的分析所得出，隨著更多安全性及數據採用，預防的有效性可能會出現變化。