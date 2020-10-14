砸血本拼串流媒體！分析師：Disney+有能力與Netflix較量

新冠病毒大流行讓電影院、主題樂園門可羅雀，迪士尼 (DIS-US) 也在此時將焦點移轉至串流媒體娛樂事業。瑞信指出，迪士尼有資金可以做到訂閱戶持續成長並與 Netflix (NFLX-US) 相互較量。

分析師 Douglas Mitchelson 週二重申迪士尼股票評級「優於大盤」，並給予目標價 146 美元。他對於迪士尼新宣布的變革以及預定 12 月 10 日召開的分析師會議感到樂觀。

Mitchelson 認為，投資者還沒有真正了解到迪士尼究竟在其內容上花費了多少資金，迪士尼下的血本使其在該領域更具威力，也對潛在訂閱戶更具吸引力。他估計迪士尼全年將支出 270 億美元在策劃節目上，若不含體育和新聞類，則估計也有 180 億美元，比 Netflix 支出的 130 億美元高出許多。

Mitchelson 也不認為，Disney+ 串流服務一年續約會成為阻力，因為迪士尼今年秋季且預計到年底會不斷推出大量節目。

他稍微擔心的是，2021 年第一季預定推出的新內容似乎有些平淡，但如果迪士尼的國際串流服務 Star 正式推出後且「與 Disney + 適當地捆綁成套餐」，那麼訂閱人數的成長力道可能依舊強勁。

迪士尼週二股價上漲 3.99 美元或 3.19%，收 128.96 美元，但今年因受到新冠疫情的不利影響，迄今股價仍約下跌 11%。

有鑑於此，迪士尼聚焦能抵抗新冠疫情的串流媒體業務也不足為奇，激進投資者 Dan Loeb 也在近期給公司的信上強調了此項業務的重要性。