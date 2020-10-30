Netflix漲價 股價樂漲近4% 營運長：我們做得好 會員也該多付點

Netflix (NFLX-US) 週四 (29 日) 調漲其標準與高級方案的收費，分別調升至 13.99 美元和 17.99 美元。

在此之前，這兩項方案的收費分別是 12.99 美元和 15.99 美元。

Netflix 表示，未來 2 個月後顧客就會在帳單上看到新價格，但在價格變動前的 30 日會收到通知。

入門級基本方案仍維持去年推出時的價格，即每月 8.99 美元。

這是 Netflix 去年 1 月調升服務費以來首次調升，在去年 1 月之前，入門方案、標準方案和高級方案月費分別是 8 美元、11 美元和 14 美元。

Netflix 營運長 Greg Peters 在最近一次財報電話會議上已經暗示可能將調漲價格。他表示，倘若 Netflix 持續投資原創內容且有出色表現，為用戶帶來更多價值，那麼「Netflix 也有機會偶爾回頭來要求會員，那些我們實現額外價值的國家 / 地區會員，稍微支付多一點費用。」

Netflix 的標準方案提供高達 1080p 畫質，且用戶可以同時在 2 個螢幕上觀看。高級方案支援更清晰的 4K 解析度以及 HDR，同時可供 4 個螢幕收看。基本方案僅支援 480p，約等於 DVD 的畫質。

Netflix 週四宣布調漲價格後，股價一度上漲 5%，爾後收斂至 3.7%，收 504.21 美元。