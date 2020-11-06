〈台塑四寶業績發表〉三寶Q4優於Q3 台塑化看好油價有撐

台塑四寶今 (6) 日公告 10 月營收共 936.07 億元，月增 3.3%，其中，台塑、南亞與台化營收均回升至疫情爆發前水準。展望本季，在開工率提升，加上石化產品需求增加、價格持穩，台塑、南亞與台化維持上月看法，均看好第四季營收將優於第三季，台塑化則看好，11 月底 OPEC 可望延長減產時程，油價可望有撐。

台塑 (1301-TW)

台塑董事長林健男指出，11 月主要產品受美國颶風、中國需求強勁影響，內、外銷報價高於 10 月，且預估開工率 95% 比 10 月高，產銷量增加，營收與獲利都將同步較 10 月成長。

展望本季，林健男表示，歲修廠數減少，且適逢 PE/EVA/PP 等產品需求旺季，加上美國受颶風影響，石化產品出口亞洲數量減少，並受惠中國強化內需及轉單效應，石化產品價格可望高於第三季，在價、量齊揚下，維持上月看法，估營收與獲利均較第三季成長。

不過，林健男也說，第四季還有三大變數待觀察，第一，全球疫情再度惡化，是否獲控制；第二，各國是否持續採取財政刺激與貨幣寬鬆政策；第三，美國大選結果及中美關係緊張對全球經濟的影響。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭表示，11 月化工產品營收將持平，電子材料營收略為減少，聚酯產品受惠全球需求持續回溫，下游產能利用率提高，營收將微幅成長，塑膠加工產品也將微幅成長，整體 11 月營收估與 10 月持平。

展望本季，吳嘉昭指出，化工產品受惠中國終端需求回溫等因素帶動，營收將略增；電子材料進入傳統產業淡季，但受惠新一代手機上市，帶動週邊配備需求提升，且車市持續回溫，估營收持平；聚酯產品營收預估也將持平；塑膠加工在台商回台投資的建廠商機，及中國新基礎建設推動與車市回溫帶動下，營收略增。預估整體第四季營收將較第三季略增。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源指出，中國經濟回升帶動的需求，到年底前都審慎樂觀看待，對 11 月市況展望較上月樂觀，營收雖將較 10 月下滑，但獲利表現將成長。

展望本季，洪福源表示，對各項產品去化不至於有太大的擔憂，估營收將優於第三季，但仍不能掉以輕心，主要原因包括全球疫情在進入冬季後更加嚴重，迫使歐洲幾個先進國家不得不再次封鎖，及中國石化第四季及明年都有新產能投產，對供需雙方都有衝擊，限制產品價格的正常化時程。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，歐洲疫情飆升，主要國家陸續執行封鎖及宵禁措施，且美國單日確診人數持續攀升，冬季歐美油品需求逐漸轉弱，加上利比亞原油產量快速增加、美國總統大選結果可能產生爭議，市場面臨高度不確定性，導致油價弱勢盤整。

不過，曹明認為，11 月 30 日的 OPEC 會議可能討論將現行減產規模的每日 770 萬桶，延長至明年第一季，將支撐油價表現。

在煉油事業毛利方面，歐洲進入封城階段，道路柴油需求大幅減少，加上受反聖嬰現象影響，歐洲氣溫溫和，取暖需求尚未浮現，亞洲柴油難以往歐洲去化，及北半球進入冬季、汽油重要進口國碼來西亞實施行動限制、印尼局部封鎖，加上亞洲煉廠 10 月下旬逐漸結束定檢，供給增加，亞洲汽油供需轉弱，價差下跌，煉製毛利持續弱勢盤整。

輕油裂解廠 11 月將維持全能運轉，在毛利方面，近期乙烯、丙烯石化原料價格因供給回升而下跌，但隨著西方假期來臨，下游回補庫存，價格可望有撐，丁二烯價格因下游需求強勁而持續上漲，加上原料價格相對穩定，輕裂廠持續穩定獲利。