〈台塑四寶業績發表〉三寶看好Q4優於Q3 台塑展望最樂觀

台塑四寶今 (8) 日公布第三季財報，並釋出第四季展望，由於第四季定檢與歲修陸續完成，開工率提升，加上石化產品需求增加，價格也持穩，台塑、南亞與台化均看好，第四季營收將優於第三季，又以台塑展望最樂觀。

台塑 (1301-TW)

台塑對第四季展望維持上月看法，董事長林健男表示，第四季為 PE/EVA/PP 等產品需求旺季，從供給來看，由於歲修廠數較第三季減少，開工率提高，產銷量增加，加上美國 8 月下旬受颶風影響，部分石化同業減少出口量，帶動亞洲地區石化產品價格上漲。

林健男認為，在價量齊揚下，第四季營收將明顯優於第三季，且本業獲利也可望大幅成長。不過，全球經濟前景還有包括美國總統大選結果對全球經濟影響，歐、美、日疫情是否獲得控制，中美關係緊張，各國是否持續採取財政刺激與貨幣寬鬆政策等變數，增添市場不確定性。

南亞 (1303-TW)

南亞董事長吳嘉昭預估，10 月營收將與 9 月持平。整體第四季來看，營收將較第三季略增，維持上月看法。

吳嘉昭指出，化工產品方面，中國積極提振內需，終端需求回溫，預期聚酯產能利用率可維持高檔，乙二醇需求穩定，但新產能投產使市場供給過剩，恐壓抑價格上漲；因防疫需要，醫療級手套需求增加，帶動 可塑劑需求持續，預估整體營收可望增加。

電子材料方面，第三季為電子傳統旺季，需求旺盛，而今年受疫情影響，新一代手機延遲上市，整體需求可望遞延至第四季，但受美國對中國科技技術管制影響，5G 產業發展速度減緩，加上歐美地區確診人數攀升，不確定性因素仍高，估整體營收持平。

聚酯產品方面，歐美市場銷售量逐漸回升，瓶用粒銷售量成長，寶特瓶回收粒也開始產出，貢獻營收，下游品牌廠商明年度備胚需求訂單也逐漸釋出，加上持續推廣差異化產品，營運可望好轉，但第四季有感恩節及聖誕節假期，預估整體營收持平。

台化 (1326-TW)

台化副董事長洪福源表示，第四季展望與先前預期無太大變化，預期 10 月營收優於 9 月，對 11、12 月看法也樂觀，第四季營收將優於第三季。

洪福源指出，雖然疫情仍嚴峻，但各國為經濟必須解封活絡市場，疫情影響逐漸減低，只要能配合市場新常態，銷售沒有很大的困難，不過新產能投產導致供過於求，嚴重壓抑產品價格，經營仍存在困難。

洪福源表示，芳香烴、PTA 系列是目前公司最辛苦的業務，中國新產能重點都在這個系列，目前產品價差都沒有利潤，成本優勢與適當調配產量是唯一可做的對策。

塑膠產品方面，PS、ABS、PP 在第二季以來，需求持續暢旺，而 PC 需求已轉好，價格陸續回升；纖維及紡織則是疫情受傷最重的產品，台化的紡織品包括越南，第四季可望回升到滿載生產，耐龍也能趨於正常。至於福懋因其一貫合作廠商都是品牌商，疫情恢復較遲緩，但仍正面發展中。

台塑化 (6505-TW)

台塑化總經理曹明指出，近期油價回檔修正，預期短期將維持區間盤整。煉油業務方面，10 月因重油加氫脫硫 (RDS#1) 單元開始定檢至 11 月，加上事故單元尚未復工，預計第四季平均產能利用率 53%，而煉製毛利近來小幅回升，但上檔仍承壓。

輕油裂解廠方面，隨著 9 月底 OL-3 廠定檢結束後，提高產能利用率，第四季平均產能利用率為 100%。

輕油裂解廠毛利方面，近期美國石化廠接連受颶風影響，石化產品供給減少，現貨價大漲，但中國新增產能陸續開車及集中定檢潮將結束，價格有小幅下修風險，不過，隨著中國、韓國長假後，西方假期需求的來臨，下游將回補庫存，價格可望有撐，輕裂廠維持正常獲利。