華新科10月營收年增近56% 旗下佳邦單月、累積寫同期高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收，達 32.79 億元，月減 8%、年增 55.9%；累計前 10 月營收 287.51 億元，年增 12.6%，而旗下天線廠佳邦 10 月、累計前 10 月營收，則雙雙寫下同期新高。

華新科表示，10 月因爲受到中國黃金周工作日減少，加上歐洲地區疫情加劇影響，導致營收較 9 月回落。

不過，華新科認為，第四季雖然進入傳統淡季，但疫情帶動在家上班、遠距教學等成為常態，加上車用需求好轉、高階產品接單提升，目前無論積層陶瓷電容 (MLCC) 及晶片電阻稼動率都在 9 成之上，但成品庫存水位依舊偏低。

華新科表示，目前訂單能見度仍長達 3 個月，支撐報價持穩，加上庫存水位偏低，單季營運將優於去年同期。

而華新科旗下陶瓷粉末廠信昌電 (6173-TW) 也同步公告 10 月營收 4.57 億元，月減 9%、年增 36.1%；累計前 10 月營收 42.93 億元，年增 16.3%。

另外，天線廠佳邦 (6284-TW)10 月營收 4.82 億元，月減 16%、年增 27%，改寫同期新高；累計前 10 月營收 42.2 億元，年增 21.5%，雙雙寫同期新高。