沃旭能源在台發行第二次新台幣綠債 總額最高150億元

離岸風電開發商沃旭丹麥今 (4) 日宣布，將在台灣第二次發行新台幣計價綠色債券，為沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場融資，總發行面額最高為新台幣 150 億元。

繼去年 11 月在台灣掛牌 2 檔總額為新台幣 120 億綠色債券後，沃旭能源計劃今年在台灣發行第二批綠債，以注資大彰化東南及西南第一階段 900MW 離岸風場建造工程，預定 2022 年完成建造。

此次沃旭預計發行三檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為 7 年、10 年和 20 年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣 150 億元。本次綠色優先無擔保債券的最終發行總額、年期與定價，將在市場詢價過程結束後決定。

本次綠色債券將由 Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S 為發行公司，並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫，由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評 twAA 台灣信用評級，以適用其在台灣的債券發行。

沃旭丹麥則獲得穆迪評等為展望穩定 Baa1，獲得標準普爾評等為 BBB + 展望穩定，獲得惠譽評等為 BBB + 展望穩定。

沃旭此次綠債發行由法國巴黎銀行、國泰世華商銀及中信商銀行擔任發行統籌主辦銀行。